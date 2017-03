Újabb túraautó-sorozatot hódíthatnak meg a magyarok

Miközben minden idők legnyíltabb WTCC-szezonja várható, egy másik túraautós sorozatban is hasonló izgalmakra lehet számítani, ugyancsak magyar szereplőkkel. Hétvégén Grúziában – az ország első nemzetközi motorsport-versenyével – elindul a TCR International Series harmadik szezonja, két magyar csapattal.

Grúziában még csak egyikük lesz ott, a M1RA, a Zengő Motorsport majd csak a harmadik hétvégén, Belgiumban csatlakozik teljes kapacitásban, de egyik pilótájuk, Ficza Ferenc már Rusztaviban és Bahreinben is rajthoz áll majd a Zele Motorsport vendégeként egy SEAT-tal.

Az első futamon kilenc csapat tizenhat pilótája áll majd rajthoz hat különböző modellel, de a rajtlista és a kocsik típusa is bővül majd az év során. A lebonyolítás megszokott túraautós rendszer, két futamot rendeznek minden hétvége vasárnapján (egy teszt, két szabadedzés és az időmérő után), a másodikon az időmérő első tíz helyezettje fordított sorrendben indul.

Bár a rajtlista nem lesz még teljes Rusztaviban, a mezőny így is erős lesz, részben annak köszönhetően, hogy ott lesz a kétszeres címvédő Stefano Comini – ahogy tavaly, idén is teljesen új autóval kezdi a szezont. Azzal az Audi RS3 LMS-sel, ami ugyan a motorját nézve ugyanaz, mint a VW Golf és a SEAT León, de a kocsi felépítése jóval aerodinamikusabb két testvérénél.

Csapatszinten a három SEAT-tal induló Lukoil Craft-Bamboo Racinggel is számolni kell, hiszen három nagyon rutinos pilótájuk lesz: Hugo Valente (aki tavaly még a WTCC-ben indult), James Nash (a WTCC 2013-as privát bajnoka) és Pepe Oriola (a WTCC történetének legfiatalabb pilótája, pontszerzője és futamgyőztese) vezetnek majd náluk.

6 Galéria: Grúziában indul a TCR International Series 2017-es szezonja Fotó: Gaál Lacó / M1RA

És persze számolni kell a magyarokkal is. A M1RA-nál Tassi Attila és Roberto Colciago is rengeteget készült a szezonnyitóra, utóbbit a JAS Motorsportnál nem látták ennyire felvillanyozva az elmúlt években, Tassi pedig – legalábbis a szimulátorozás alapján – elég jól érzi a grúz pálya vonalvezetését . Tassi a 2-es, elnyújtott kanyart emelte ki, mint a pálya kritikus pontja, aminek a végén könnyen el lehet koptatni a gumikat. A legjobb 10-be mindenképp bekerülne, de a top 6-ot sem tartja kizártnak.

A csapatvezető Bári Dávid azt mondta, az elsődleges cél az lesz, hogy ne hibázzanak, míg a tulajdonos Michelisz Norbert – aki nem utazott a csapattal Grúziába, hogy a sok távollét után családja mellett töltsön egy kis időt – a dobogós helyezést sem tartja kizártnak, főleg, hogy a pluszsúlyokat nézve is szerencsések.

A TCR International Series 2017-es versenynaptára április 1-2., Grúzia, Rusztavi április 15-16., Bahrein, Szahír (az F1 betétfutama) május 6-7., Belgium, Spa-Francorchamps május 14-15., Olaszország, Monza június 10-11., Ausztria, Salzburgring július 1-2., Magyarország, Hungaroring július 8-9., Németország, Oschersleben szeptember 2-3., Thaiföld, Buriram október 7-8., Kína, Csöcsiang november 26-27., Egyesült Arab Emírségek, Abu-Dzabi (az F1 betétfutama)

A szezon eleji Balance of Performance (BoP – teljesítménykiegyenlítő) teszt alapján a télen kicsit túl izmosra gyúrt Audit és Opelt büntették a legjobban, 45, illetve 40 kilóval, mögött a Honda és a SEAT jön 30-30 kilóval, míg a VW csak 10 plusz kilót kapott. Az Alfa Romeo súlyát 20 kilóval csökkentették, ez és a VW is kerek egy centivel lejjebb rakhatja a hasmagasságot, vagyis rajtuk gyorsítottak a kiegyensúlyozott versenyzés érdekében.

Ficza is bizakodva várja a szezonkezdetet, hiszen remekül ismeri a SEAT-ot, ráadásul versenymérnöke, Kathy Sándor is vele lesz a Zele Racingnél. A hétvége erősen is indult, Ficza volt a leggyorsabb a pénteki teszten, Tassi pedig bekerült a top 3-ba.

A vasárnapi futamokat a Sport 2-n láthatják, az elsőt felvételről az élőben sugárzott második futam előtt.

A hétvége programja Rusztaviban (magyar idő szerint)