Hiába égett be a robottánccal Crouch, most a 100. gólja után újra táncolt

A nagy reményekkel induló angol futballista, Peter Crouch imádkozósáska termetéről és idétlen mozgásáról volt eddig is híres, bár az angol válogatottban 22 gólt szerző futballista általános megítélése legalábbis véleményes. Nem véletlenül fordult meg tíz klubnál is pályafutása során, hiszen a nagy klubok is meglátták benne a következő magas és ügyes csatárt, aztán gyorsan kiderült, hogy magasnak ugyan magas, csak éppen nem ügyes, és már gyorsan tovább is passzolták a következő csapatnak.

Ennek ellenére imponáló múltja van, 42 válogatottság az angol válogatottban, és 2011 óta állandósult helye van a Stoke Cityben. A Wikipedia szerint 38 gólnár jár a PL-klubnál, viszont szerdán meglőtte a 100. angol bajnoki gólját (Stoke-Everton 1-1).

De nem is ezért írok, hanem mert a gól után arról is meggyőződhettünk, hogy rendben van a humorérzéke. Annak idején a fél angol média azzal az idétlen gólörömével cikizte, amit a 2006-os vb-n is bemutatott, majd még előfordult néhányszor.

Úgy mozogni, mint egy brékes, robotmozgással ünnepelni a gólt igazán eredeti, akkor még nem voltak wc-zést vagy éppen horgászást imitáló gólörömök, sokan meghökkentek Crouchén. De nem is az eredetiségen, hanem hogy azokkal a pálcikákkal a lába meg a keze helyén, mennyire idétlen robottáncot előadni már.

Aztán fel is hagyott ezzel, viszont a 100. gólja után, feltehetően önironikusan, ismét megmutatta a mozdulatokat. És mondhatom, kellett ez a néhány év pihenő, hogy megérjen a mozgás, ráfért.