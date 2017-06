Kik voltak a nagy futballkudarcok bűnbakjai?

Már az 1986-os vb előtt is érték megalázó vereségek, kínos döntetlenek a magyar futballválogatottat, de azóta folyamatosan szaporodnak. Mivel az U18-as válogatott nemrég játszott már döntetlen Gibraltáron, nem úgy tűnik, hogy gyorsan vége lesz ennek a szériának. Kivált, mert nem látszanak azok az edzők, akik utánpótláskorban megfelelően tudnák felkészíteni a játékosokat.

Azért néztük végig az elmúlt évek súlyos vereségeit, ijesztő döntetlenjét, hogy kiderítsük, milyen hatással volt a kapitányok és játékosok sorsára. Mivel valós szembenézés és állapotfelmérés helyett a magyar futball a könnyebb utat választotta, és bűnbakot keresett, nevezett meg. Pontosabban nem is mindig, mert ahogy látszik, egy nagy égés után gond nélkül válogatott lehetett az, aki kivette a szégyenszerű eredményből.

A nyolcvanas évekről még mindig van egy kialakult kép, azok mennyire technikás játékosok voltak, hogy tudtak focizni. Igazi spílereknek vannak elkönyvelve jó néhányan, miközben azok a játékosok is szenvedtek szerény csapatokkal szemben is. Hogy ez fölényeskedés, nem megfelelő felkészítés, túlzott önbizalom, hozzáállásbeli probléma volt-e, kvázi mindegy. A 2006-os máltai kezdő viszont tanulságos, mert Eb-hősök váltak abból a csapatból.

Eredmény, évszám: Magyarország-Szovjetunió 0-6, 1986

Csapat: Disztl – Sallai, Róth (Burcsa, 12), Garaba, Péter (Dajka, 62) – Kardos, Nagy Antal, Détári, Bognár – Kiprich, Esterházy

Mit okozott: A súlyos nyitóvereség után nem tudott talpra állni a csapat Kanada ellen sem, pedig akkor már tudták, egy fölényes győzelem elég lehet a továbbjutáshoz, mert Uruguay nagyon kikapott, és a lengyelek is. A magabiztos siker azonban elmaradt, a 2-0 és a franciák elleni 0-3 nem volt elég a továbbjutáshoz.

Mi lett a kapitány sorsa? Mezey György lemondott.

Ki volt utoljára válogatott? Senkinek nem törte a derékba a karrierét a futballtörténelem legnagyobb vb-kudarca. Legalább kétszer a becserélt Dajka László és Burcsa Győző is volt még válogatott, Kardos József még három meccset kapott. Péter Zoltán a másik két vb-meccsen már nem lépett pályára, utána viszont még hatszor.

Eredmény, évszám: Málta-Magyarország 2-2, 1988

Csapat: Disztl – Kozma, Disztl L., Csuhay, Keller – Kékesi, Kovács, Csucsánszky, Vincze (Fischer) – Kiprich (Pintér), Balog

Mit okozott: Az 1990-es vb-selejtezőkre jelentős lépéshátrányba kerültünk, végül itthon sem sikerült legyőzni a kis szigetországot, már új kapitánnyal, Bicskei Bertalannal sem.

Mi lett a kapitány sorsa? Mezeynek a második megbízatása dicstelenre sikeredett, 5 meccs után mennie kellett, amit a vb előtt épített, nem tudta megismételni. Azt nyilatkozta a meccs után, el kell fogadni, ennyi van ebben a magyar válogatottban. Pintér Attila beállítása a 2-1-es vezetésnél rosszul sült el, az utolsó perces egyenlítés előtt ő szabálytalankodott. A válogatottat többször már nem kapta vissza, de 2011-ben még bajnok a Videotonnal.

Ki volt utoljára válogatott?

A jó értékeléseket kapó szélső, Kékesi Rezső, aki beadása után Vincze megszerezte a vezetést, a második gól előtti tizenegyest is ő harcolta ki. A következő évben Svájcba ment légióskodni, 31 évesen. Azóta is ott él. Csucsánszkyt még három meccsre beválogatták. Nemcsak Mezey, Mészöly látott fantáziát benne. Az első gól előtt labdát eladó Kellernek a hollandok elleni 7-1 jelentette a véget, de arról majd később.

Eredmény: Magyarország-Izland 1-2, 1992

Csapat: Petry – Kovács Ervin, Telek, Lőrincz – Simon, Limperger, Pisont, Vincze, Keller - Kiprich, Kovács Kálmán

Mit okozott: Jugoszlávia kizárása után óriási esélyt kapott Magyarország a vb-részvételre. Ráadásul a görögöket kellett volna csak legyűrni valahogy. Legalábbis így képzeltük, aztán jött Izland, és a második perces magyar gól a félamatőrökből álló ország után megfordította a meccset. A vb-remények azonnal szertefoszlottak. A görögök amúgy kijutottak a vb-re, és ott 0-10-es gólaránnyal, pont nélkül fejezték be.

Mi lett a kapitány sorsa?

A szurkolókban olyan csodavárás volt a Steauával BEK-győztes Jenei Imre érkezésével, hogy megbocsátották neki ezt a kudarcot. Hogy nem a szakértelmével volt a gond, arra jó példa, néhány évvel később, 2000-ben a románokkal bejutott a nyolc közé az Eb-n. Jenei azt nyilatkozta a meccs után: „megpróbálunk egy helyzeteit jobban kihasználó csapatot építeni.” A helyzetkihasználás és a balszerencse 4 éve a Málta elleni döntetlennél is gyakran előjött.

Ki volt utoljára válogatott?

Még évekig ezekre a játékosokra épült a magyar válogatott, igaz Limperger már csak Jenei alatt élvezte a bizalmat, akit az végén menesztettek.

Eredmény, évszám: Magyarország-Jugoszlávia 1-7 és 0-5, 1997, vb-pótselejtező

A budapesti csapat: Sáfár – Lőrincz, Sebők, Bánfi – Dombi (Mracskó, 32), Lipcsei (Urbán, 42), Halmai, Nyilas, Keresztúri – Orosz, Klausz (Illés)

a visszavágó: Babos – Sebők, Urbán, Mracskó, Kuttor – Halmai, Illés (Horváth Ferenc), Szlezák (Lipcsei, 32), Keresztúri – Dombi, Kovács Zoltán (Hámori)

Mit okozott: A világbajnoki pótselejtezők történetében azóta is rekord, hogy egy válogatottat kétszer ennyire elverjenek egymás után. Csank az első meccs után arról beszélt, csak kóvályogtak a játékosok. Itt is feltüntettük a 86-os meccshez hasonlóan, hogy az első félidőben hány csere volt. Mert az jelzésértékű, az elhibázott taktikára, az ellenfél erejének téves felmérésére utal.

Mi lett a kapitánnyal?

Csank János lemondott. Utána még vártak rá szép évek, bajnok lett a Fradival.

Ki volt utoljára válogatott?

Sokan. Tényleg pusztító erejű volt ez a kudarc. A generációváltás kötelező is volt, és már egyre nagyobb erőt mutattak az atlantai olimpiára kijutott játékosok. A hazai meccsen Bánfi Jánoson verték el a port, neki kellett volna Mijatovicsot. fognia. Az is teljesen érthetetlen volt, milyen megfontolásból került be Belgrádban Szlezák Zoltán a kezdőbe.

Mracskó Mihály is ekkor köszönt el, Nyilas Elek még nem volt 30 éves, de neki is befejeződött. Klausz Lászlót ugyanakkor még Bicskei az ausztrálok ellen reaktiválta. Keresztúri András 30 évesen ugyancsak két szörnyű emlékkel búcsúzott.

Eredmény: Málta-Magyarország 2-1, 2006

Csapat: Király – Fehér, Juhász, Vanczák, Leandro (Kiss Zoltán) – Tóth, Dárdai – Gera, Szabics, Huszti – Torghelle

Mit okozott: Ezt a selejtezőt kezdtük a norvégok elleni kilátástalan játékkal, és 4-1-es hazai vereséggel. Akkor hangzott először a szurkolóktól: egyszerűen senkik vagytok. Huszti Szabolcs azóta is emlegeti ezt. A norvég sokk után Boszniában sikerült nyerni 3-1-re, a vágyakat azonban ez a zakó lehűtötte.

Mi lett a kapitánnyal?

Bozsik nem ajánlotta fel a lemondását, de végül neki és segítőjének, Détári Lajosnak is ezzel ért véget a pályája a válogatottnál, az MLSZ egy hónap múlva elbocsátotta. Bozsik most tévés szakértő, élvonalbeli kispadot nem kapott azóta.

Ki volt utoljára válogatott? Fehér Csabának még egy meccs jutott, a félidőben becserélt Kiss Zoltánnak egy sem. Ő 2009-ben a Loki BL-meneteléséből vette ki a részét.

Ami izgalmasabb:

Király, Gera és Juhász még ott voltak a tavalyi Eb-n, de a selejtezőkben Vanczák és Leandro is szerepet kaptak. Ez a meccs jól szemlélteti, ha a kispadról nem kap segítséget egy válogatott, a még oly értékes játékosok sem tudnak könnyű riválissal szemben meccset nyerni.

Hollandia külön fejezet a kudarctörténelemben

Két kapitánynak közvetlenül jelentette a búcsút, Verebes József a pusztító 7-1 után még megkapta az előre lekötött belgák elleni barátságost. Itt most vissza is ugrunk az időben egy kicsit. Érdemes 92-höz és 97-hez viszonyítani. A Róka becenévre elkeresztelt Balog Tibor már ott volt Máltán 88-ban, a holland 7-1-ből sem maradt ki, de még Csank is bedobta 97-ben, mázlijára a vb-selejtezőről már lemaradt.

Vincze István szégyenlistáján Málta, Izland és Hollandia szerepel. Csoda lenne ezek után, hogy őt úgy menesztette idén tavasszal az NB II-es Csákvár, hogy 12-ből nem nyert meccset?

Eredmény: Hollandia-Magyarország 7-1, 1994

Csapat: Végh – Puglits, Márton, Mészöly, Keller – Halmai, Lipcsei (Albert), Illés, Keresztúri (Balog, 32) – Vincze (Dombi), Klausz (Csertői)

Mit okozott: Verebes József még megkapta utána a Vasas kispadját, utána több élvonalbeli lehetőséget már nem.

Ki volt utoljára válogatott?

Puglits Gábornak és Keller Józsefnek itt ért véget a pályája – Máltán is ott volt -, hogy előbbi válogatott szintű játékos volt-e, arról már akkor nagy viták voltak. Ifjabb Albertet 1996-ban egyszer még becserélték, azzal lett hatszoros válogatott, még csak egy döntetlen sem adatott meg neki.

Eredmény: Hollandia-Magyarország, 6-1, 2010

Csapat: Fülöp – Bodnár (Laczkó), Juhász, Horváth Gábor (Vadócz), Vanczák – Szélesi, Huszti (Lázok), Bodor, Dzsudzsák – Priskin, Torghelle (Elek)

Mit okozott: barátságos meccs volt, előtte a németek gurítottak egy sima hármast Budapesten. A holland Erwin Koeman megítélése folyamatosan süllyedt, hiszen Gera lemondta a válogatottságot. A későbbi vb-ezüstérmessel nagy bátorságot volt ezt a meccset lekötni.

Mi lett a kapitánnyal?

A frissen megválasztott Csányi Sándor hamarosan megköszönte Koeman szolgálatait, de csak a meccs után több mint egy hónappal. Ő most testvére, Ronald segédje az Evertonnál.

Ki volt utoljára válogatott? Négyen.

Horváth Gábor volt a legnagyobb talány ebben a csapatban, hacsak nem szerette volna Koeman megmutatni a választásokon győztes Orbán Viktornak, mennyire a szívén viseli a Vidi védőjének sorsát. Horváthtal nem húzott jót a holland. 2014 végén, 29 évesen azt nyilatkozta, mielőtt abbahagyta:

"Azt éreztem, hogy a futball iránti alázat és vágy csökken bennem."

Lázok János többé nem volt a csapatban – 1-9-es a válogatottbeli mutatója -, de Bodor Boldizsár sem. Ő 9 élvonalbeli meccs után ment el külföldre, és 14 szezont húzott le Belgiumban és Hollandiában, esély sincs arra, hogy ilyen játékosunk legyen. Bodnár Lászlónak is akkor ért véget. Azóta is talán ő az utolsó olyan jobbhátvéd, aki kapura mert rúgni, esetleg egy támadás végén beadni és visszafutni.

Szélesi Zoltán viszont még kapitánynál is pályára lépett, Egervári bedobta őt a Wembley-ben, Dárdai Pál a litvánok ellen Debrecenben.

Eredmény: Hollandia-Magyarország 8-1, 2013

Csapat: Bogdán – Vanczák, Guzmics, Korcsmár, Kádár (Devecseri) – Koman, Hajnal (Elek), Varga, Dzsudzsák – Böde, Németh (Nikolics)

Mit okozott: ez volt a legsúlyosabb vb-selejtezős vereség. A pótselejtezőt nem érte el Magyarország, oda Románia ment.

Mi lett a kapitánnyal? Lemondott, el is fogadták a felajánlását. Csányinak ez volt a második holland traumája.

Ki volt utoljára válogatott?

Az öngólos Devecseri Szilárd ugyan kapott még egy meccset Andorra ellen itthon, ő azóta egyetlen más kapitánynál sem volt a csapatban. Ha még az öngólja nem lett volna elég, tett egy olyan nyilatkozatot, amire mindenki emlékszik: „mindenkinek azt kívánja, olyan világsztár segítse fel, mint Robben.”

Komant megnézte még Pintér Attila barátságos meccsen, azóta eltűnt a radarról. Guzmics vissza tudta magát verekedni viszont, Varga Józsefet Dárdai tette körön kívülre a bukaresti meccsen.

És a legfrissebb szégyen

Eredmény: Andorra-Magyarország, 2017

Csapat: Gulácsi – Bese, Vinicius, Lang (Balogh), Tóth Bence – Nagy – Gyurcsó (Sallai), Dzsudzsák, Kleinheisler, Stieber (Nagy Dominik) - Eppel

Mit okozott: példátlan szurkolói felháborodást, a türelem, ami az oroszok elleni sima hármasnál még megvolt, egycsapásra elillant, és hiszen Feröer után Andorrának sem sikerült idegenben gólt rúgni. A megszerezhető pontok 39 százaléka van meg eddig, és az 50 százalékot sem lesz könnyű elérni a sorozat végére. Egervári 19 és 17 pontot összeszedett 10 meccsen, most hétnél tartunk hat forduló után.

Mi lett a kapitánnyal?

Mivel a sportigazgató is egy személyben ő, vagyis Bernd Storck, a róla szavazó elnökség nem kaphatott ellenpontot, hogy mi történt ezen a meccsen, miért nem volt se védekezésünk, se támadásunk. Így csak az ő véleményét ismerhették meg. A felajánlott lemondást nem fogadták el, Storck maradt, még négy meccs az övé, hacsak nem történik valami váratlan dolog. Csányi nem fogyasztotta el harmadik kapitányát.

Ki volt utoljára válogatott?

Nem lennénk meglepve, ha ebbe a rovatba kerülne legalább egy név. A következő kerethirdetés már elárulja, ki okozott csalódást az egyébként minden eddiginél nagyobb csalódást okozó Storcknak. Mindenesetre a tippünk: két játékos.

Borítókép: Devecseri Szilárd, miután öngólt szerzett a Hollandia - Magyarország világbajnoki selejtező mérkőzésen az Amszterdam Arénában 2013. október 11-én. Fotó: VI-Images / Getty Images Hungary.