Venus egy szettben söpört, de elúszott a US Open-döntője

Venus Williams kiesett a US Openről, így a nők között új bajnokot avatnak majd, írja az MTI.

A US Open 2000-es és 2001-es győztesét három játszmában Sloane Stephens búcsúztatta, aki pályafutása első Grand Slam-döntőjét játssza. A meccsen csak az utolsó szett hozott izgalmas végjátékot, ugyanis az elsőt a 24 éves Stephens, a másodikat a 37 éves Williams nyerte könnyedén. A harmadikban mindkettőjüknek gondot okozott hozni a saját szervajátékukat. A csaknem egyéves kényszerpihenő után Wimbledonban visszatért Stephens 5:5-nél harmadszor is brékelt, majd adogatóként is nyert, így lezárta a 2 óra 9 perces meccset.

A másik ágon is amerikai párharcot vívtak, de az nem hozott igazi küzdelmet, Madison Keys ugyanis mindössze három játékot vesztett CoCo Vandeweghe ellen a 68 perces meccsen. Keys - finálébeli riválisához hasonlóan - még nem játszott döntőt GS-versenyen, így szombaton mindenképpen új bajnokot avatnak.

Női egyes, elődöntők: