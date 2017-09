Elképesztő izgalmas mérkőzéssel zárult az új teniszes csapatverseny, a Prágában rendezett első Laver Kupa, ahol extrák kellettek a 19-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federertől, hogy bebiztosítsa a kékben játszó európai csapat győzelmét. Hiába egy-egy meccset tudott csak nyerni az ellenfél, a vörös világcsapat az első két napon, a legtöbbet érő utolsón megtáltosodott, miután John Isnernek sikerült legyőznie a Laver Kupán Federerrel egy csapatban küzdő világelső Rafael Nadalt is.

A Björn Borg és John McEnroe vezetésével hat európai játékost a világ hat teniszezőjével szembeállító teniszes csapatversenyről és a szabályairól itt írtunk bővebben. Ugyan a világranglistás helyek alapján sokkal erősebb európai csapat 9-3-as előnnyel zárta az első két napot, de vasárnap már minden egyes győztes meccsel 3 pontot lehetett szerezni. A végső győzelemhez összesen 13 pontra volt szükség.

A világot képviselő csapat az első lépést azzal tette meg, hogy megnyerte a vasárnapi páros nyitómeccset: a tavalyi riói olimpián vegyespárosban aranyérmes Jack Sock ráadásul a 25. születésnapját is ünnepelhette, amikor John Isnerrel az oldalán 7:6, 7:6-ra legyőzte Marin Cilic és Tomas Berdych kettősét.

A 9-6-os pontállás azt is jelentette, hogy biztosan nem a következő mérkőzés döntötte el a kupa sorsát. Ezen a csak 20 éves, de a világranglistán már 4. Alexander Zverev biztos kézzel hozta a saját mérkőzését 6:4, 6:4-re Sam Querrey ellen. „Ha Roger és Rafa játsszák a következő két meccset, hogy ne állnál ki magabiztosan?" – mondta mosolyogva utána.

Galéria: Európa legyőzte a világválogatottat a Laver Kupán

Nadal ugyan már eldönthette volna a tornát, azonban kicsit beragadt az elején, míg az az Isner, aki alig másfél órával korábban még a pályán volt párosban, szinte végig hibátlanul adogatott, és el is mondta, hogy úgy állt ki, mint akinek nincs vesztenivalója. „Isner is on fire!" – kiabálta be valaki, miután rögtön az elején lebrékelte a spanyolt. Nadal ugyan 5:4-nél nagy ováció mellett visszajött, de aztán tőle szokatlan módon megint elbukta az adogatását, Isner pedig semmire szerválta ki a szettet.

Az amerikairól sokat elmond, hogy a második játszma elején még második szervából is tudott ászt ütni, és a röpték is mentek neki. Nadal is bemutatott több szép elütést, bevágott ászokat, azonban a második szett végi rövidítésben mindössze egy pontot tudott fogni. Isner így újabb 3 pontot tudott hozni a 12-9-re felzárkózó világcsapatnak, és kiharcolta a Federer és Nick Kyrgios közötti meccset is. (Ha azt is megnyerték volna, akkor a pontegyenlőség miatt egy speciális, egy szettre menő párosmérkőzés döntötte volna el a tornát.)

Ők voltak a két csapat A Laver Kupa úgy lett kitalálva, hogy a világranglista alapján a legjobb négy helyen álló európai és a világ más részeit képviselő játékos automatikusan meghívást kap az adott csapatba, amennyiben elfogadja azt (Novak Djokovics, Stan Wawrinka és Andy Murray például nem kizárólag a sérüléseik miatt nem volt ott), a maradék két-két embert pedig a kapitányok választják ki. Ez az európai csapat: Rafael Nadal

Roger Federer

Alexander Zverev

Dominic Thiem

Marin Cilic

Tomas Berdych Ez pedig a világcsapat: John Isner

Nick Kyrgios

Sam Querrey

Jack Sock

Denis Shapovalov

Frances Tiafoe

A hangulat már akkor egészen elképesztő volt az O2 Arenában, amikor Federer és Kyrgios megérkezett, a meccs pedig tényleg megkoronázta a vasárnapot. A látványosan játszó Federer magabiztosan kezdett, de a nyerő ütéseit többször nagy üvöltésekkel kísérő ausztrál nemcsak pontosan szervált, de nagyon hatékony volt az alapvonalról, veszélyes rövidítéseket húzott elő és többször is előrelépve támadta a szervákat. Nyomást tudott gyakorolni a svájcira, aki egy keretes labda, egy kemény Kyrgios return és egy kettős hiba után két bréklabdával találta szemben magát az adogatásánál, amit el is bukott.

Kyrgios turns defence into attack to win the point of the day so far. #TeamWorld #LaverCup pic.twitter.com/CrfGaOIUfl — Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2017

A közönség még a korábbinál is jobban próbálta biztatni Federert, aki 4:3-nál mindent megpróbált, pazar elütései voltak, kiharcolt két bréklabdát, amiknél a csapattagok a pálya szélén felállított kanapékról felugorva buzdították játékosaikat. Maratoni gém volt hatalmas pontokkal, de Kyrgios végül egy jó szervával le tudta zárni. A következő adogatásánál Federernek megint két lehetősége volt, hogy visszajöjjön, ezekkel azonban nem tudott élni, így 6:4-es vezetést szerzett a világcsapat.

A két szett közötti pihenőnél az időközben a kék csapat kanapéjára visszaérkező Nadal is odament támogatást és tanácsokat adni Federernek, akinek az ausztrál második szervagémjénél sikerült a brék. Csodás pontokkal kezdte a saját adogatását is, jött azonban néhány hiba, és ezzel le is adta a nehezen kiharcolt előnyt. Többször is megvillant Federer fonák egyenese, hatalmasat játszott a hálónál, de újabb bréklabda már nem, hanem a három nap alatt a 17. tie break következett.

Kyrgios kettős hibája megadta azt az előnyt Federernek, amivel szettlabdához is jutott, de az elsőnél az ausztrál csak be tudott vágni mellette egy fonák egyenes nyerőt.

A csapatok itt azzal licitáltak egymásra, hogy melyikük tud még nagyobb hangorkánt kihozni a közönségből, aminek a csúcsa az volt, amikor Federer végül elütött keresztben a hálóhoz felérkező Kyrgios mellett.

Az izgalmak azonban messze nem értek véget, jött a Laver Kupán a döntő szett szerepét betöltő, 10 nyert pontra játszott champions tie break. Ezt rögtön kettős hibával nyitotta Federer, hogy aztán Kyrgios egy ziccer röptét rontva leadja az előnyt, amire megint kettős hiba jött a svájcitól. 5-2-re vezetett Kyrgios, de Federer elképesztő játékkal feljött 8-8-ra, amikor már Nadal is ugrálva próbálta újabb magasságokba tüzelni a közönséget. Végül Kyrgios rontott, Federer pedig 11-9-re nyerte a drámai rövidítést, Európa pedig a háromnapos Laver Kupát.

A végjátékot teljes beleéléssel végigszurkoló Nadal konkrétan Federer nyakába ugrott, mielőtt Björn Borg vezetésével a többi csapattárs is odaszaladt volna. A hatalmas ováció közepette a felhőtlenül boldog európai csapat aztán magától a névadótól, a most 79 éves Rod Lavertől vehette át a kupát. A férfi teniszezők közül egyedüliként két naptári évben is minden Grand Slamet megnyerő ausztrál tiszteletére létrehozott háromnapos versenyről Federer a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az „egy tündérmese, egy megvalósult álom volt", és Nadal is hihetetlen hétvégéről beszélt.

A többek között Federer által megálmodott Laver Kupa sikeresen mutatkozott be: a végig tömött prágai O2 Arenában már a kora délutáni meccsek alatt is óriási volt a hangulat, összehozta a soha nem látott Federer-Nadal párost is, és a társaknak szintén a helyszínen szurkoló teniszezők is láthatóan nagyon élvezték az egészet, a világcsapat tagjai például különösen kreatív drukkolásokat találtak ki. Jövőre nem Európa, hanem Amerika ad otthont ennek az új csapatversenynek, ami továbbra is Björn Borg és John McEnroe kapitánysága mellett Chicagóban folytatódik szeptemberben.