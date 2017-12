Ha ott lesz a legjobb belga, ha nem, a DK-csapatnak van esélye

Népes csapattal érkezett a Városliget mellett felállított Mikulásgyárba a Magyar Tenisz Szövetség. A vezetők mellett a Davis Kupa-válogatott, valamint korábbi játékosok jótékonykodtak. A nemes cseleked után sajtótájékoztatón a jövő februári, Belgium elleni Davis Kupa-világcsoportmeccs volt a téma.

Annál is inkább aktuális volt az időpont, hiszen a teniszezők most még pihennek - Fucsovics Márton is éppen a repülőtérről, a szabadságáról érkezett -, de rövidesen jön a felkészülés és a szilveszter már az ausztrál kontinensen találja majd a mieinket. Míg Balázs Attila Challenger-, Fucsovics ATP-versenyeken, majd az Australian Openen alapozhatja meg a sikeres idényt.

Fotó: Csizmazia Zoltán

Február 2. és 4. között Liége-ben találkozik egymással a magyar és a belga válogatott. Alapesetben Magyarországon kellett volna megrendezni a meccset, ugyanis a két válogatott legutóbb Belgiumban csapott össze egymással, ám egy idei szabálymódosítás maitt a két 2017-es döntős - a belga mellett a francia csapat - eldönthette, hol kíván játszani jövőre az első körben.

A felkészülés azzal kezdődött, hogy Köves Gábor, aki 2016 decemberében vette át a válogatott irányítását, elmesélte, hogy élőben, gyakorlatilag testközelben tekinthette meg a belgák DK-döntőjét, amelyet a franciák nyertek.

"Nagy élmény volt a helyszínen 27 ezer embert látni egy teniszpálya körül. Goffin pedig fantasztikusan játszott, szettet sem vesztett, de az is igaz, hogy a párosra kímélték őt."

Az még kérdés, hogy a világranglistán 7., az ATP-világbajnokságon Roger Federert is legyőző David Goffin ott lesz-e a DK első fordulójában. Majd csak január végén dől el, hogy a versenynaptárába beleilleszthető-e a meccs. Az mindkét kapitánynak nagyobb szabadságot ad, hogy 2018-tól öt főt lehet nevezni, és még néhány nappal a verseny előtt is van mód a változtatásra. Az mindenesetre nem véletlen, hogy Liége-re esett választás, erre felé született 27 évvel ezelőtt Goffin.

Fotó: Csizmazia Zoltán

Köves Gábor a jelenleg csapatmenedzser Kuhárszky Zoltántól vette át tavaly az irányítást. A 47 éves kapitány 1986 és 2001 között volt a Davis Kupa-csapat tagja, párosban 16 mérkőzésből 10-et megnyert. Háromszoros olimpikon (1988, 1996, 2000), kétszeres ATP-torna döntős párosban, négyszeres győztes párosban ATP challenger tornán. Edzőként dolgozott Mandula Petrával és Szávay Ágnessel. Jelenleg Valkusz Máté személyi edzője.

Köves a csapat összeállításával kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az oroszok ellen győztes csapat az alap, azaz Fucsovics és Balázs mellett Borsos Gábor és Piros Zsombor. Rajtuk kívül Nagy Péter, vagy Valkusz Máté lehet a keret tagja, aki annyit mondott el, hogy ő akkor is elutazik a csapatot támogatni, ha esetleg nem kap lehetőséget.

Az esélyekről senki nem mert még óvatos találgatásokba sem belemenni. De azzal mindenki egyetértett, hogy Goffin nélkül, vagy vele is lehet sansza a csapatnak. Ha a magyar válogatott idei eredményeit vizsgáljuk, látható, hogy a szlovákok és az oroszok ellen Fucsovics bravúrgyőzelmet ért. Nagyon jó, a világranglistán jóval előtte álló játékosokat győzött le. Ha a legjobbunk formában lesz, akkor a második számú belga, aki most 33 éves Steve Darcis, világranglista-77. legyőzése nem vállalhatatlan feladat, hiszen nála erősebbeket is vert már idén.

Mindenesetre a kapitány már személyesen megtekintette a helyszínt, amely egy multifunkcionális, leginkább kosárlabdára használt, 4000 ezres csarnok. Reméli, hogy sok magyar utazik majd február elején Belgiumba, így hallathatják majd a hangjukat a nagyon fontos meccsen.