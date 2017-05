Többért és csak októberre készülhet el a vizes vébé bringahídja

Legutóbb áprilisban foglalkoztunk a nyári vizes világbajnokságra tervezett, négyszázmillió forintos gyalogos-kerékpároshíddal. Olvasóink nagy részét akkor a BKK részletesen kifejtett magyarázatai sem győzték meg róla, hogy 300 méterre egy már meglévő hídtól indokolt lenne 424 millióból gyalogos-biciklis átkelőt is létesíteni a Rákospatakon, a Dagály és annak parkolója között.

Pedig milyen figyelmesek a szervezők, hogy az autójukat biciklivel megközelítőkre is gondoltak.

Áprilisban persze még nem sejthettük, hogy végül a 424 millió forint sem lesz elég. Azt viszont már tényleg álmunkban sem gondoltuk volna, hogy a szűk időkeret miatt szuperdrágán elnyert szerződés határidejét bő három hónappal ki is tolják.

Azaz a szerződés szerint akár októberig is elhúzódhatnak a munkálatok, miközben a vizes világbajnokságot ugyebár júliusban rendezik.

A hömpölygő Rákos-patakon átívelő szerkezet felépítésére a szerződés megkötésekor bruttó 424 millió forint volt, ebben benn volt a kivitelezés és minden egyéb (tervezés, műszaki ellenőrzés, hatósági díjak, tartalékkeret). Mindehhez most hozzá lehet dobni még nettó 20 millió forintot (bruttó 25,4 millió), mivel a kivitelezésre szánt 309 millió forintból a hétfői módosításnak köszönhetően 329 millió lett (nettó).

Az emelés tényleg csak csepp a vizes vb milliárdjainak tengerében, de az indoklása gyönyörű.

Az áremelkedést egy sor előre nem látható dolog indokolta, amik dominószerűen vezettek a híd drágulásához. Például, hogy még szeptemberben a Dagályt építő Market Zrt. és az építtető KKBK nem járult hozzá az eredetileg tervezett félpályás útlezáráshoz a Vizafogó utcában, arra hivatkozva, hogy az ellehetetlenítené az anyagszállítást. Úgy tűnik, ez korábban nem jutott eszükbe. Illetve, hogy a Duna Aréna kivitelezője – a Market Zrt. – nem tudott ütemterv szerint haladni, ami elég különös ahhoz képest, hogy alig pár hónapra rá minden arról szólt, mennyire rekord gyorsan, meg határidő előtt készült el az úszópalota.

És még felhoztak pár hasonló indokot, de a lényeg, hogy a tavaly őszi események láncreakciója idén áprilisban megdrágította a februári szerződést.

Viszont még ennél is sokkal meglepőbb a határidő módosulása. A műtárgy már drágulás nélkül is a vizes vébé szimbóluma volt a maga teljes értelmetlenségével és túlárazottságával. De hogy még csak nem is kell elkészülnie a világbajnokságra?!

Amikor a vizes vébé miatt fogtak a megépítéséhez, és a szűk határidőre hivatkozva nem volt nyílt közbeszerzés csak meghívásos, összesen két ajánlatot sikerült begyűjteni, közülük az olcsóbb is másfélszer drágább, mint a becsült érték.

Megkérdeztük az építtető BKK-t, hogy mégis mi történt. Azt válaszolták, hogy a kivitelezési munkák megkezdése után a világbajnokságot szervező Budapest 2017 Kft. rájött, több parkoló kell a vb-hez, és az újonnan létesülő parkoló optimális megközelítéséhez kicsit át kellett rajzolni a bringautat.

"A fentiek alapján az új műszaki tartalom megvalósítására, szükségessé vált a tárgyi szerződés módosítása. A műszaki tartalomváltozás miatti szerződésmódosítás aláírására 2017. április 27-én került sor, amely a teljesítési határidőt nem érintette."

A teljesítési határidő nem érintettségének némileg ellentmond, hogy a hivatalos értesítő szerint módosítani kellett a szerződés 3.1. pontját. Márpedig a szerződés 3-as fejezete a "A szerződés teljesítési határideje" címet viseli, annak első pontja pedig azt rögzíti, hogy a szerződés tárgyát jelentő munkákat a munkaterület átadásától számított 150 napon belül el kell végezni.

Az eredeti szerződés. A 3.1. végéről valahogy lemaradt az "elvégezni" szó, de a 3.2. pont tartalmazza, hogy a 3.1.-ben meghatározott határidőig meg kell kezdeni az átadás-átvételi eljárást.

Az eredetileg megszabott 150 nap tehát a hirdetmény szerint 245 napra módosult. Ettől még persze elkészülhet a híd a világbajnokságra, sőt a BKK kifejezetten meg is nyugtatott minket efelől:

„A kivitelezési munkák jelenleg az ütemtervnek megfelelően zajlanak, a létesítmény a FINA VB megkezdése előtt tervezetten elkészül."

Legfeljebb ha mégsem, a régóta meglevő, szűk 300 méterrel feljebb álló hídon közelítheti meg a parkolóban álló gépjárművét a nagyérdemű. Nem egy nagy táv, főleg kerékpáron.