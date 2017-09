Wladár Sándor óriási többséggel az úszók új elnöke

A Magyar Úszó Szövetség rendkívüli közgyűlésének drámai jelenetekkel tarkított első részében az alapszabály változtatásáról szavaztak meglehetős vontatottsággal a küldöttek. A végtelen szavazgatásnak az ebédszünet ígérete vetett véget, aminek hatására váratlanul fegyorsultak az események. Ennek köszönhetően háromnegyed egykor már újra összegyűltek a küldöttek, hogy végre sor kerülhessen a mindenki által legjobban várt napirendi pontra, az új elnök megválasztására.

A második szakasz a mandátumokkal rendelkező küldöttek jelenlétének leellenőrzésével kezdődött, azaz számlálással. Pár perc alatt megállapították, 105 küldött van a teremben, majd a folyosón téblábolók begyűjtés után ez a szám 149 főre változott, azaz mindössze ketten léptek le az ebéd után, ami egészen kitűnő arány.

Mielőtt azonban a küldöttek szavazhattak volna az új elnökről, a négy jelölt egyenként nyilatkozott, hogy fenntartja-e a jelöltségét vagy sem. Elsőnek Hornyák Viktort szólították, aki rövid beszéd kíséretében visszalépett Horváth Gergely Domonkos javára (ez várható volt), majd Tóth István is visszalépett (ez is), így maradtak ketten.

Majd az olimpiai bajnok Czene Attila levelét olvasta fel a levezetőelnök, aki azt írta, hogy a szintén olimpiai bajnok (1980, Moszkva, 200 hát) Wladár Sándor elnöki megválasztásával szívesen vállalna tisztséget az új felállású szövetségben. Ezt némi moraj kísérte, mivel Wladárt még nem választották meg.

Majd újabb balhé jött, kiderült ugyanis, hogy Sass Katalin jelölése idejében beérkezett ugyan, az elfogadó nyilatkozata viszont nem, így a jelölőbizottság szerint alapszabály-ellenes lett volna felvenni a jelöltek közé, nem is került oda.

A levezető elnök ennek dacára megpróbálta megszavaztatni a közgyűléssel, hogy bekerülhessen, amire kitört a perpatvar. Hornyák egyenesen közölte, hogy akkor ennyi erővel Gyárfást is nyomják már be a listára, hiszen vele is hasonló volt a helyzet (jelölték, de nem fogadta el). Erre aztán a közgyűlés levezetője, Fábry György is megrettent, és gyorsan visszakozott.

Az első szavazás az elnökjelölti jelelőlistára való felkerülésről döntött. Ez egy afféle előszűrő, csak arra szavazhatnak a választásnál, akit erre a listára a közgyűlés többsége javasolt.

Mielőtt erről dönthettek volna a küldöttek, Hornyák Viktor javasolta, hogy a jelöltek mutatkozzanak be 5-5 percben. Ezt az egybegyűltek gyorsan leszavazták. A döntést persze Hornyák nem fogadta el, és ismét szót kért, ám a közhangulat nemes egyszerűséggel belefolytotta a mondandóját.

Majd a verseny el is dőlt, mielőtt elkezdődött volna.

Horváth Gergely Domonkost ugyanis a jelölőlistára sem vették fel, mindössze huszonpár szavazatot kapott, míg Wladár Sándort 146-an támogatták és mindössze hárman ellenezték.

A fehér füst azonban csak nem akart felszállni. Az elnökválasztást megelőzően ugyanis még a harminc elnökségi tagjelölt jelölőlistára való felvételéről is szavaztak a küldöttek, egyenként. Ekkor ismét felmerült, hogy a jelöltek mutatkozzanak be 5-5 pecben, amit a közgyűlés gyors fejszámolással sikítva elutasított.

Illetve Sárdi Ákos indítványozta, hogy a jelöltek listára való kerüléséről egyben szavazzanak. Nem teljesen érthető, hogy ennek így mi értelme lett volna pontosan, de ekkorra már Fábry György a minden mindegy állapotába kerülve reflexből rávágta valamennyi felvetésre, hogy "döntsön róla a közgyűlés". Az pedig döntött (elutasította az indítványt).

Az elnökségi tagok jelölőlistára való felkerüléséről végtelen hosszú szavazás kezdődött, egy-két esetet leszámítva jelentős többséggel szavazták meg vagy ellenezték az egyes jelöltek listára kerülését, talán csak Sárdi Ákos esetében volt szoros a verseny, de a Hullám 91 ÚVE edzője végül nem került fel a listára, illetve a Hosszúékkal komolyan összekülönböző Törös Károly maradt le szűken a szükséges 50 százalékos támogatásról. Ami az ismertebb jelölteket illeti még, Risztov Évát jelentős többséggel elutasították a küldöttek, míg Gyurta Dánielt hasonló arányban támogatták.

A szavazás meglepően rendben zajlott, csak néha tarkította egy-egy hangosabb beszólás Hornyáktól és pár követőjétől, mintha már ők is belefáradtak volna dologba. Jegyezzük meg ismét, Hornyákkal Viktorral és Tóth Istvánnal kapcsolatban az a legnagyobb probléma, hogy a stílusuk annyira vállalhatatlan, hogy hitelteleníti a véleményüket, még akkor is, ha akér igazuk is lehetne bizonyos dolgokban

Majd végre valahára szavaztak a küldöttek az elnökről, és a teremben a zöld szavazólapok erdeje emelkedett, majd kitört a tapsvihar. Wladár Sándor öt ellenszavattal, egy tartózkodás mellett 143 igennel lett az úszók új elnöke.



A csapata:

A főtitkár: Batházi István

Általános alelnök: Becsky András

Szakmai alelnök: Turi György

Borítókép: Huszti István.