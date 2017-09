Óriási fémpókokat hagyott a Ligetben minden idők legtovább dráguló vizes világbajnoksága

Kicsit hihetetlen, hogy szeptember végén még újat lehet írni a júliusi vizes világbajnokság drágulásáról. És mégis.

A vébé szinkronúszó versenyszámainak ideiglenes létesítményeit a Városligeti-tó területén építették fel, beleértve a medencét, illetve a lelátókat 5000 néző számára. A munkát a Penta Industry Kft. nyerte el egy három feladatot tartalmazó, nettó 4,9 milliárdos szerződés keretében. A szerződésben a szinkronúszóhelyszín megépítése mellett két edzéshelyszín (Kőér utca, Váci út – Vízművek telep) felújítása is szerepelt.

Maga a városligeti építmény 3,5 milliárd forintba került, legalábbis kezdetben. A 2016 novemberében megkötött szerződést ugyanis ötször módosították az idők folyamán, legutóbb egy 83 milliós emelés került nyilvánosságra a szerdai EU-s közbeszerzési értesítőből. Az összeget bizonyos – nem részletezett – pótmunkákra, illetve az előre nem látható „próbaüzem előírás”-ra hivatkozva csapták a számlához. Hogy egy előírás miként lehet előre nem látható, csak egyike a városligeti rejtélyeknek.

Egy körrel korábban, a negyedik módosítás alkalmával még ennél is regényesebb dolgok történtek. Egyrészt a megrendelő hirtelen rájött – 2017 áprilisában, öt hónappal a szerződés megkötése után –, hogy sokkal több fény kell a tévéközvetítéshez. Így hát több reflektorra volt szükség, illetve a terveken felül építeni kellett egy acélszerkezetű világítási hidat is, sőt pluszban még a lelátó acélszerkezetét is meg kellett erősíteni. Utóbbira talán azért volt szükség, hogy elbírja a több ráeső fényt.

Emellett ebből a módosításból derült ki az is, hogy Budapest főpolgármesterének kifejezett kérésére egy mobilgátat is építeni kell a tóba, hogy a fennmaradó részében továbbra is legyen víz.

Nem esik nehezünkre elhinni, hogy Tarlós István bárhová lelkesen felhúzna egy mobilgátat, csak az a különös, hogy ezt a módosítást április 24-én szignálták. Ugyanakkor a vébé hivatalos honlapján majd két hónappal korábban, március 1-én bemutatott látványterveken nagyon is volt víz a tóban, a Tarlós-féle extra mobilgát nélkül is.

Apróbb tétel még, de szintén ez a módosítás tartalmazta, hogy a versenyhelyszínre tervezett egy darab jacuzzi mellé be kell szerelni még egyet.

A felsorolt pótmunkákon túl a megrendelőnek a határidőkön is módosítania kellett. Konkrétan a városligeti helyszín helyreállításának határidejét a szerződésben szereplő szeptember 30. helyett előrehozták szeptember 15-re.

Utóbbi dátum azóta sem változott hivatalosan. Ha viszont ma ellátogat valaki a Városligetbe, akkor mit lát? Hogy a Vajdahunyad vára előtt két hatalmas acélpók néz farkasszemet egymással, egyikük lábainál még ott áll az eredményjelző tábla is. Az acélmonstrumok alatt – amik talán a világítás acélhídjai lehetnek – pár aprócskának tűnő munkagép és néhány munkás igyekszik eltűntetni a nyomokat. A létesítményt egyébként augusztus 13-án használták utoljára, a masters-világbajnokság helyszíneként.

A szerződésmódosítás értelmében a szinkronúszás helyszínének ára az eredeti 3,5 milliárdról 3,9 milliárd forintra emelkedett, ennek megfelelően a szerződés keretösszege 4,9 milliárdról 5,3 milliárdra nőtt. Ehhez jött még hozzá a szerdán nyilvánosságra hozott módosításokkal 83 millió.

Ha tovább haladunk az időben visszafelé, a második és a harmadik módosítás az építkezés határidejét érintette. Egészen pontosan a kezdés folyamatos csúszását kellett lepapírozni, részint az extrém időjárási körülményekre hivakozva, részint arra, hogy a szerződés aláírása heteket csúszott, a szerződő felek hibáján kívül természetesen. Nem volt toll, nem javasolta az asztrológus, ki tudja.

Ami pedig a szerződés legelső módosítását illeti, még 2016 decemberében, az annyiból volt érdekes, hogy ebből derült ki, mennyi volt a városligeti létesítmény ára a teljes büdzséből. Emellett csökkentették benne a tartalék összegét, mondván, hogy az csak a versenyhelyszínre vonatkozik, azaz nem a szerződés teljes összegének 10 százaléka, hanem csak a városligeti helyszín költégéé.

Az már persze egy egészen más kérdés, hogy az így megállapított 353 millió forintos összegnél végül lényegesen többel, összesen 483 millióval sikerült túllépni a szinkronúszóhelyszín eredeti költségvetését. És még mindig ott áll egy része a Ligetben, szóval akár még drágulhat is.