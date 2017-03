Már Facebook Messengeren is ott van az Index

Megígértük, úgyhogy küldjük a nótát. Az Index 443 ezer Facebook-rajongójának, köztük is különleges szeretettel Kövesiné Bátkai Alíznak és kedves családjának Tiszacsermelyre. Mától ha nem is él, de már működik az Index chatbotja a Facebookon, közelebbről a Messengernek nevezett különálló platformon. A kék szövegbuborékban fehér villám, tudják, ott rögtön a számológép meg a naptár app mellett a telefonon.

Attól persze nem kell félni, hogy életre kell, mint a Skynet, és rakétákat dob a NATO-tagállamokra, de ha jól állítják be, minden délután elküldi majd, hogy milyen fontos híreket és érdekes cikkeket hagyott ki csak azért, mert a munkával volt elfoglalva.

Vagyis arra ugyan még ne számítson, hogy az Index botjával elcseveghet a gyereknevelésről, de a cél nem is ez, hanem hogy ott legyünk, ahol ön. Szeretnénk, ha mindössze egyetlen klikkre vagy swipe-ra lennének az Index cikkei attól, ahol amúgy vitázik, flörtöl, receptekről beszélget, vagy éppen az esti sörözést szervezi.

Az Index chatbotja éppen ezért a chatfelületen parancsra híreket küld – sőt, ha kitölti rövid kérdőívünket, akkor napi összefoglalót is kaphat tőlünk, amit ráadásul személyre szabunk önnek, hogy tényleg csak azt kelljen elolvasnia, ami fontos, és még érdekli is. Elég csak beírnia egy témát, ami éppen érdekli önt, legyen az Trump vagy éppen a kéktúra, és a bot máris köpi a legfrissebb, releváns cikkeket.

A bot nemcsak Messengeren, de Viberen is elérhető – itt az Index szerkesztőségének publikus csetelését is követheti, amiből megtudhatja, hogy mégis mit gondolunk mi azokról a hírekről, amiket éppen akkor írunk, de időnként arról is értesülhet, ha kitör a tavasz, vagy elfogy a kávé a szerkesztőségben.

A chatbot fejlesztését a Talk-A-Bot fejlesztőcég végzi, ráadásul folyamatosan új funkciókkal látják el, vagyis egyre okosabb lesz. Nemsokára már a breaking eseményekről is tud majd szólni.

A bottal pont úgy beszélgethet, mint a barátjával, anyósával, szeretőjével, legfeljebb kicsit kevesebb szót ért, és kevésbé sértődékeny a helytelen szmájlihasználatra. Ellenben mindig azonnal válaszol. Ráadásul a Messengeren és a Viberen is elő tud csalni egy menüt, ahol a legfontosabb parancsokat találja, ha nem lenne éppen csevegős kedvében. Emellett a szerkesztőségnek is ugyanúgy tud üzenni, mint eddig, csak a menüből válassza ki az „Üzenet az Indexnek” parancsot, és amit azután ír, azt már az újságírók is látni fogják. Természetesen képet és videót is küldhet nekünk.

Ja, és még valami: a legegyszerűbb, ha annyit ír, hogy „mizu?”, és a bot már sorolja is a híreket, de ha arra is van válaszunk, ha azzal nyit, hogy „te hülye fasz”.

Vagyis nincs most más dolga, mint ide kattintani , és annyit mondani: „Helló, mik a hírek?”

Ha mobilozik, és inkább a Viberen kérdezné meg, hogy mizu, na, akkor erre a linkre kattintson.