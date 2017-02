Összetört a vezető nélküli versenyautó

Ütközéssel végződött az önvezető járművek egyik, mérföldkőnek számító versenye. A vörös önvezető autó Devbot 1 sikerrel fejezte be a versenyt, de a sárga Devbot 2 autó összetört.

A Roborace versenyén a sárga jármű rosszul mért föl egy kanyart, és nagy sebességgel elszállt. A vörös autó teljesítette a futamot, és közben elérte a 186 kilométeres óránkénti sebességet.

Justin Cooke, a Roborace marketingigazgatója szerint a Devbot 2 csaknem csúcssebességgel haladt, amikor megpróbált egy trükkös manővert. Nem sikerült bevennie a kanyart, így a korlát szélének csapódott. Az argentin Autoblog néhány fotót is közölt a karambolozott kocsiról. Sajnos a versenyről nem készültek hivatalos felvételek, csak a startot örökítette meg egy újságíró.

A Devbotokat mesterséges intelligencia vezérli, nem távirányítással működnek. Az autókon lézer alapú navigációs rendszer van (LIDAR), és több más szenzorral is tájékozódhatnak. Egymással is folyamatosan kommunikálnak, hogy elkerüljék az ütközést.

Verseny közben történt egy másik incidens is: egy kutya rohant a pályára. Szerencsére a jármű szenzorai észlelték az esetet, így a piros Devbot le tudott lassítani, és kikerülte a kutyát.

A végleges Roborace-járművek még a Devbotoknál is fejlettebek lennének. Az autók formatervét az a Daniel Simon álmodta meg, aki többek között a TRON és az Amerika Kapitány filmek járműveit tervezte. Valódi kocsik, például a Bugatti vezető tervezője is volt, és a HRT Forma-1-es csapat 2011-es festése is az ő nevéhez kötődik.

A Roborace vezérigazgatója, Denis Sverdlov több részletet is elárul a vállalat hosszabb távú terveiről a jövő heti barcelonai Mobile World Congressen.