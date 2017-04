Az Uber tényleg repülő taxikkal akar furikázni

Az Uber eltökélten halad tovább a repülő taxis projektje beindításával – írja a Verge.

A közösségi taxis cég először tavaly ősszel jelentette be, hogy a városok légterében, a tetők fölött repülő járművekkel is szállítanák az embereket. Bár az ötlet meglehetősen futurisztikusan hangzott, most az Elevate nevű három napos dallasi konferenciájukon egy sor partnert is bejelentettek a projekthez.

Már a szerződéskötésnél járnak öt gyártóval, amelyekkel könnyű, elektromos, függőleges fel- és leszállásra képes járműveket fognak tervezni. Egyikük a Bell Helicopters, az egyik legnagyobb ilyen gépeket gyártó cég Amerikában.

Először a Dallas környéki városokban és Dubajba vinnék el a repülő taxikat, az érintett önkormányzatokkal már egyeztetnek is.

Egy ingatlanos céggel is megállapodtak, már keresik a fel- és leszálláshoz megfelelő pontokat.

Megállapodtak a ChargePoint nevű céggel, amely az elektromos töltőállomásokat építi majd a repülő taxiknak.

Az Uber célja, hogy 2020-ra már a nagyközönség előtt is bemutatható fázisba érjen a projekt.

A cég egyébként az utóbbi időben több kínos ügyet is kapott a nyakába. Legutóbb a napokban derült ki, hogy korábban egy szabálytalanság miatt Tim Cook majdnem kitiltotta őket az iPhone-ról. Néhány hete írtuk meg, hogy egy Hell (Pokol) nevű belső fejlesztésű programmal titokban nyomon követte a nagy rivális Lyft sofőrjeit. Februárban már egy másik cég, a Google önvezető autós részlegéből lett Waymo is megvádolta őket ipari kémkedéssel. Az utóbbi hónapokban botrányból botrányba bukdácsoló Uber szexuális zaklatással, negatív diszkriminációval, és perekkel tarkított válságáról márciusban ebben a cikkben írtunk hosszabban.