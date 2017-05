Okosszemüveget fejlesztett a DARPA

Az Egyesült Államok hadseregének sokbetűs rövidítésű divíziói – a CERDEC, az ERDC, az NSRDEC, az ARL, és mindenekelőtt a DARPA – egy speciális headseten dolgoznak, ami olyan szuperlátást adna a katonáknak, mint egy videojáték.

A Tactical Augmented Reality (TAR) néven futó headset integrált térképkezelő rendszerrel, 3d képalkotási modellel és intelligens azonosítókkal rendelkezik. A TAR rendszert használó katonák látnak a sötétben, térben elhelyezve láthatják a felcímkézett ellenfeleiket, megfigyelő platformok által készített videókhoz férhetnek hozzá, és akár a tárgyakon is átláthatnak az eszközzel.

A DARPA által fejlesztett eszköz egy 1*1 hüvelykes képernyőn jeleníti meg az adatokat a viselője szeme előtt. A sisakban elhelyezett feldolgozóegység továbbítja a képet a látómezőbe; így a katonáknak olyan látványban lesz részük, mint a vadászpilótáknak. Vagy mintha belecsöppentek volna egy sci-fi videojátékba – mondjuk a Halóba.

A TAR nemcsak a katonák helyzetfelismerő készségeit javíthatja, de lehetővé teszi a gyors adatmegosztást és az akciók minél pontosabb összehangolását. Ha egyszerre többen is használják a TAR-t, az egyes egységeket egy háromdimenziós térképen elhelyezve is láthatjuk, és a társaink, valamint az ellenfeleink is megkülönböztethetők.

A TAR-hoz tartozó kiegészítők további extrákkal bővíthetik az eszköz képességeit. A fegyverre szerelhető kamerával például kikémlelhetünk a sarkok mögül, vagy a hátunk mögé is nézhetünk vele, így egyszerre akkora területet láthatunk be, amekkorát szabad szemmel nem tudnánk.

A DARPA szerint az eszköz első prototípusait bizonyos egységek már használják is.