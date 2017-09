Arnold Schwarzenegger mutatta be az új, elektromos Humvee-t

Arnold Schwarzenegger mutatta be a Kreisel Electric teljesen elektromos járművét, a Hummer H1 prototípusát. A négykerék-meghajtású dzsipet két különálló elektromos motor hajtja, amik 100 kilowattóra teljesítményt produkálnak. A jármű csúcssebessége 120 kilométer óránként, a hatótávolsága 300 kilométer, az össztömege pedig elképesztő: 3300 kilogramm.

És hogy jön a képbe Schwarzenegger? Úgy, hogy ők tuningolták föl az osztrák származású filmszínész Mercedes G-Wagenjét is. A több mint harmincéves autóban a benzines meghajtást elektromosra cserélték, és most ugyanezt a bravúrt játszották el egy Humvee-vel is, aminek Schwarzenegger szintén nagy rajongója.

Ha a Kreisel ilyen tempóban folytatja, hamarosan elrepülhetek Los Angelesből Ausztriába egy elektromos repülőgépen.

– kommentálta a mérnökök teljesítményét Schwarzenegger.

A Kreisel sajtóközleménye szerint az elektromos meghajtású H1 mindössze két hónap alatt készült el. Ez nem tűnik soknak, de figyelembe véve, hogy egy Humvee-ben milyen sok hely van akkumulátorok beépítéséhez, nem is elképzelhetetlen.