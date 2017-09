Nagy teljesítményű számítógép, mi? Röhögje ki nyugodtan az ismerősét, aki a 13 hüvelykes ultrabookjával villog, amiért akadozásmentesen megy rajta a StarCraft 2! A HP most bemutatott munkaállomása megmutatja, hol lakik az úristen, meg a nagybetűs Teljesítmény.

A Z8 Workstationben a legújabb Intel Skylake-SP processzorok vannak, 2,5-3,8 gigahertzes teljesítménnyel. A Xeon Platinum 8180 csipek összesen 28 magosak, és 56 folyamatot futtathatnak párhuzamosan. Memóriaszűkére sem panaszkodhatunk: a Z8-ban összesen másfél terabájt RAM van. Akinek ez sem elég, várhat a jövőre megjelenő 8180M processzorokra, amik már 3 terabájt memóriával is elboldogulnak. A gépben összesen 24 memóriaaljzat van, szóval nem kell töprengenünk rajta, hogy hova tegyük az új RAM modulokat.

Fotó: HP

Hogy a fenti konfigurációhoz milyen videokártyát képzel el, az csak a kedves vásárló ízlésén múlik. Mind az Nvidia Quadro P6000-ből, mind az AMD Radeon Pro WX 9100-ból hármat-hármat köthetünk be az új gépbe. Ami a merevlemezt illeti, négy terabájtnyi SSD meghajtót, illetve 48 terabájt háttértárolót is választhatunk a géphez. Így már akkor sem kell kétségbeesnünk, ha le akarnánk tölteni az egész internetet; a 10 gigabites ethernet csatlakozás bírni fogja a terhelést. Mondjuk ahhoz, hogy az egész hóbelevanc működjön, egy 1,7 kilowattos tápegység is kell.

Fotó: HP

És hogy mennyit fizethetünk ezért? A legegyszerűbb, minimális felszereltségű alapmodellért 2439 dollárt, de ha megszaladna a kezünk, és minden extrát megrendelünk, az ár könnyen felszökhet a hússzorosára is. Ezzel már 3d tervezéshez használt mérnöki szoftvereket is futtathatunk, miközben 8K videókat renderelünk. És ha közben elindítjuk a StarCraft 2-t, nem fog szaggatni.