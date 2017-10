Mindjárt rettentő sok pénzt kap az Uber

Arianna Huffington médiamogul, az Uber igazgatótanácsának tagja szerint a jövő héten véglegesíthetik azt a megállapodást, amelynek értelmében a SoftBank nevű japán óriás több milliárd dollárért vásárolhat az Uber részvényeiből.

Az Uber igazgatótanácsának tagjai októberben szavazták meg, hogy a japán konglomerátum befektethessen a cégbe. Ez hat új pozíciót jelent a cég igazgatótanácsában, valamint az ígéretet, hogy a cég 2019-ig a tőzsdére lép.

A SoftBank a saját, 93 milliárd dolláros pénzügyi alapjából, a Vision Fundból az Uber részvényeinek 14-20 százalékát vásárolhatja meg. A megállapodás értelmében a SoftBank az Uber közvetlen befektetője lesz, és a meglévő részvényeseket is kivásárolhatják. Huffington szerint a SoftBank befektetése biztosíthatja a vállalat hosszú távú pénzügyi sikereit.

Az alapvetően telekomcég Softbank szinte mindenben érdekelt Japánban, ami technológiával kapcsolatos, a legutóbbi világsajtót bejárt felvásárlásuk a neves brit csipgyártó, az ARM bekebelezése volt, de idén nyáron a Google-anyacég Alphabet két robotgyártó cégét is ők vették meg, és a Slack nevű népszerű – az Index szerkesztősége által is használt – munkahelyi üzenetküldő alkalmazásba is befektettek.

(Business Insider)