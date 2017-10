A Facebook úgy csinál, mint aki épp kinyírja az online médiát

Hat országban tesztelik a Facebook friss újítását, a kettős hírfolyamot. Ennek az a lényege, hogy a nem szponzorált bejegyzések egy másodlagos hírfolyamba kerülnek; a felszabaduló helyre az ismerősök saját bejegyzései, illetve a reklámok kerülnek.

A változtatásnak katasztrofális hatása lehet az online médiára. Rengeteg hírportál van, ami a Facebook organikus elérésére építve szerzi az olvasói egy részét - vagy éppen a túlnyomó részét. Ezeknek a kiadóknak a váltás felér egy halálos ítélettel, hiszen rengeteg olvasót veszítenek.

A rendszert még csak kísérleti jelleggel vezették be, és csak néhány országban elérhető: Srí Lankán, Szerbiában, Bolíviában, Kambodzsában, Guatemalán és Szlovákiában. Az itteni felhasználók azt tapasztalhatják, hogy a hírfolyamukban főleg a barátok és ismerősök bejegyzései jelennek meg - na meg a reklámok.

És hogy ez hogy tetszik nekik? A Guardian cikke szerint sehogyan. A felhasználói elégedettség a korábbi 80 százalékról 60-ra csökkent. Ha ezt a változtatást szélesebb körben is bevezetik, az nemcsak a kiadókat teheti tönkre, hanem a saját felhasználóikat is elidegenítheti a Facebooktól - legalábbis az eddigi eredmények alapján.

UPDATE Traffic to biggest sites didn’t change significantly. But we can see a drop in smaller media site’s traffic https://t.co/KhAtCR0yvu