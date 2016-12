Bezár az Android-gyilkos Cyanogen

A vállalat jobb Androidot akart építeni, mint a Google, de ki kellett rúgnia a dolgozóit, a vezetőség is elhagyta a fedélzetet, és december 31-én leállítják az összes szolgáltatásukat. Csakhogy a vállalat 115 millió dollárt szerzett befektetőktől, ezért aktívan keresik azt a terméket, amiért valaki hajlandó is lesz fizetni.

Hamarosan elérhetetlenné válnak a naponta frissített kiadások, csak a forráskódok lesznek továbbra is hozzáférhetők, hogy azokból bárki megépíthesse magának a saját rendszerét. A változás azokat is érinti, akiknek most Cyanogen OS fut a mobiljukon, nekik a közösség - és a társalapító Steve Klondik - által fenntartott CyanogenMod ROM kiadásra kell átállni. Ezt a rendszert telepítette fel az első készülékére a OnePlus is, de az együttműködés gyorsan véget ért.

A vállalat ambiciózus tervének ugyan lőttek, a Google dominanciáján aligha sikerül változtatni, de azért megpróbálják vonzóvá tenni a rendszerüket a mobilgyártók szemében.

Lior Tal, a vállalat aktuális vezérigazgatója a teljes rendszer kifejlesztése helyett egy nyíltabb és okosabb Androidot akar létrehozni. A gyártók nagyobb szabadságot kapnak, mint eddig, és modulokból rakhatják majd össze a rendszerüket. Nyugodtan használhatják a Google népszerű - és nehezen pótolható - appjait is, amit a Cyanogen eddig nem igazán támogatott.