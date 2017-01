Soha nem látott biometrikus azonosító jöhet az iPhone 8-ban

Elemzést tett közzé az idén megjelenő iPhone 8-ról Ming-Chi Kuo, a KGI Securities munkatársa, aki már sokszor közzétett pontos előrejelzéseket az Apple újításairól. Legfrissebb írásában az áll, hogy az idei iPhone felépítését, sőt a személyazonosságot ellenőrző biometrikus rendszereket is teljesen meg kell majd változtatni, mert enélkül nehéz lesz OLED kijelzőt beépíteni – írja a MacRumors.

Kuo szerint az Apple a mostani FPCB szenzor helyett egy érzékeny filmréteget használ majd nyomásérzékelőként, mert ez érzékenyebb és pontosabb. Ahhoz viszont, hogy az OLED kijelző elviselje az ujjak erős nyomását, erősebben alá kell majd támasztani a kijelzőpanelt.

Nagy esély van rá, hogy a most használt ujjlenyomat-olvasót is lecseréli az Apple, hogy ténylegesen teljes kijelzős legyen a mobil, nulla peremmel. A leolvasó a kijelzőpanel mögé kerülhet, és a most használt kapacitív érzékelőt optikaira kell cserélni. Ehhez viszont sok mindent - értsd: rengeteg pénzt - be kell vetnie az Apple-nek, hogy az OLED-ek gyártói megépítsék neki a sohasem látott, egyedi paneleket.

Végül az is sanszos, hogy az ujjlenyomatok helyett arcfelismeréssel lehet majd feloldani az iPhone-t. Ez viszont komoly technikai kihívást jelentene, főleg hogy a kétkamerás, térben jobban látó rendszereket sokkal nehezebb átverni, mint az egykamerás arcfelismerést.

Kuo természetesen abból indult ki, hogy a 10. évfordulóra készülő iPhone radikálisan új formát kap, sok új technológiával.