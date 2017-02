Visszatértek a mobiltól dudorodó zsebek

Nagy nehezen eljutott hozzánk a tavaly nyáron bejelentett Moto Z, az anyacég Lenovo izgalmas kísérlete, hogy a mobilokat frissíthetővé és bővíthetővé tegye. A mérnökök hibátlanul oldották meg a feladatot, és innentől már csak arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi lesz a folytatás?

Az alapkészülékre kikapcsolás nélkül, az eredeti hátlap levétele után lehet felpattintani az extra feltéteket, ezeket jó erős mágnes tartja ott. A Moto Z kialakítása előnyös, mert nem kell elnyújtani a tokot, mint az iPhone-nál, ahol a készülék alján lévő Lightning portra csatlakoznak a kiegészítők. Viszont ez lehet a Moto Z buktatója is, hiszen a nem szabványos port most csak három készüléken található meg, a Moto Z mellett a Moto Z Force és Moto Z Play mobilokon.

Szerencsére elmondhatjuk, hogy

a Moto Z hardvere nagyon rendben van.

Az alapmodell lenyűgözően vékony, és elég erős. Csak ott találunk némi hiányosságot, ahol lehetőség van modulokkal tuningolni a vasat.

Ami szuper:

5,5 colos és 1440×2560 pixeles AMOLED kijelző

Snapdragon 820 rendszercsip

32/64 GB tárhely, microSD kártyával bővíthető

Ami kevésbé szuper:

csak 13 megapixeles kamera (az f/1.8-as rekesz viszont elég jó)

2600 mAh-s akkumulátor

nincs jackdugó

A legtöbb hiányosságot pótolhatjuk modulokkal, de a jackdugó szerelmeseit csak bluetooth fülesekkel, vagy a készülékhez adott usb-jack adapterrel tudjuk vigasztalni.

Van JBL beépített hangszóró, saját akkuval, amivel 10 órán át működik. Ez nem túl praktikus megoldás, hiszen bluetooth hangszórókkal is szebb hangokat csiholhatunk ki a mobilból, és sokkal több választási lehetőségünk van.

Az Incipio hátlapja 2200 mAh-val bővíti az aksi kapacitását. Ennek lenne a legtöbb értelme, hiszen extra energiára mindig szükség van. Egyedül a kapacitása kicsi, egy nem sokkal vastagabb (igaz, jóval nehezebb) külső akkuban 10000 mAh is elfér.

Érdekes a Hasselblad kamerás hátlapja, mert saját exponálógombot, xenon vakut és 10x-es optikai zoomot kínál, tehát az iPhone 7 Plus második kamerája egészen gagyinak mondható ehhez képest. A Hasselblad gyönyörű képeket készít, de néha elég lassan fókuszál, és időnként azt is elfelejti, hogy vaku nélküli üzemmódba kapcsoltuk.

A projektoros modul nem egy létező problémát old meg, hanem egyszerűen csak jó poén kivetíteni egy prezit vagy egy filmet a falra, kétméteres képátlóban, élvezhető minőségben, ehhez viszont TELJESEN be kell sötétíteni a szobában, egy sima sötétítőfüggöny nem elég, hermetikusan záró redőnyre kell ide, mert nem elég erős a projektor fénye. Ez még nem is olyan nagy baj,megoldható, az viszont igencsak a projektoros modul ellen szól, hogy ennyi pénzért vehetünk egy különálló projektort is, hasonló minőségűt, és akkor nemcsak a Moto Z-vel tudunk vetíteni.

Meglepő, hogy bő fél évvel a Moto Z bemutatója után ilyen kevés kiegészítő kapható. A jackdugó hiánya magasra dobott labda, de eddig senki sem csapta le, pedig a többi modul méretét látva bőven elférne a Moto Z hátlapján egy profi digitális-analóg átalató (DAC), akár saját akkuval és erősítővel is, hogy kimagaslóan jó minőségű zenét tudjunk hallgatni. Éppen most van nálam teszten egy mobilokhoz kiadott vákumcsöves erősítő, Lars&Ivan műhelyéből, ami azt bizonyítja, hogy már a highend audio is mobilizálódott.

A Moto Z és a modulok jövője az anyacég Lenovo bátorságán és kitartásán múlik, és hogy a jövőben milyen eszközökön jelenik meg ez a fajta bővíthetőség. A moduláris működést az Apple találta ki, évekkel ezelőtt, amikor lehetővé tette a kiegészítők gyártóinak, hogy extra akkuval, szenzorokkal és más digitális kiegészítőkkel megpakolt tokokat adjanak ki az iPhone-hoz (a Made for iPhone plecsni az Apple garanciája a kompatibilis kiegészítőkhöz). Ez viszont csak akkor lehet sikeres, ha elképesztősen sok mobilhoz lehet tokot/modult eladni. Az Apple-nél az iPhone 6-tal ez a százmilliós nagyságrendet jelenti.

Az androidos kínálat sokszínűsége miatt semmi esély nincs rá, hogy a Moto Z-ből olyan sokat tudjanak eladni, mint az iPhone 6-ból, ezért a Lenovo csak több kompatibilis készülékkel tudja megteremteni a modulok piacát.

A mennyiség növelése azért is fontos, mert le kell vinni a modulok árát. Most ugyanis piszok drágák, a projektor és a Hasselblad kamerai egyaránt százezer forint körüli áron kapható, de a JBL hangszóró és az extra akku is a kategóriájuk magasabb árszegmensébe tartoznak.

Hatalmas lehetőség lenne megnyitni a modulok piacát a középkategóriás mobilok vevői előtt, akik az utólagos bővítéssel még több pénzt hagyhatnak a Lenovónál. A modulok kompatibilitása pedig később vagy egy újabb Moto, vagy egyenesen a csúcskategória felé húzhatja a vevőket, hiszen a kiegészítőkbe befektetett több tízezer forintot senki sem szeretné elbukni.

A Moto Z önmagában is kitűnő mobil, és a készülékcsalád három főre történt bővítése azt jelzi, hogy hosszabb távon számíthatunk a moduláris rendszer életben maradására, mint az LG esetében, aki nagyot bukott az elfuserált G5-tel, és nem erőlteti tovább a dolgot. Hogy mennyire érdemes befektetni Moto-féle modulokba, az megint más kérdés, mert ahogy írtuk is, hasonló külső (ubs vagy bluetooth) kiegészítőket is kapunk, nagyjából ugyanannyi pénzért.