Bedarálja a Withingset a Nokia

Az idei barcelonai mobil világkongresszuson talán a Nokiának sikerült a legnagyobb érdeklődést kiváltania előzetesen. És nem azért, mert annyira jövőbe mutató, újító terméket mutatnának be.

A Nokia meglépte azt, hogy az emberek nosztalgiájára építette kampányát és a legendás 3310 névre hallgató mobilt ígérte be.

Hogyan jutott idáig az egykori legnagyobb mobilgyártó, hogy ilyen trükkökkel ébresszen érdeklődést. A finn mobilgyártó nagyok sikeres volt, milliószámra gyártotta a népszerűbbnél népszerűbb mobilokat, hogy aztán az okostelefonok terjedésével elveszítsék a lábuk alatt a talajt.

Egyre rosszabb döntéseket hoztak, nem tudták felvenni a versenyt az újonnan belépőkkel, az androidos készülékek világméretű áradatával. Egészen négy évvel ezelőttig bírták, amikor a mobilüzletágat eladták a Microsoftnak. (Az más kérdés, hogy a Microsoft sem tudott sokat kezdeni vele azóta, legalábbis messze nem mutatnak olyan népszerűséget mobiljai, amilyet szerettek volna.)

A Nokia volt dolgozói azonban nem adták fel, alapítottak egy új vállalatot és kivásárolták a Nokia márkanevet a Microsofttól. Most már hallgatnak az idők szavára és androidot készülékekkel szeretnének legalább egy kis részt visszaszerezni régi népszerűségükből.

Nagy zajt csaptak

Nem titkolják, hogy a Nokia név iránt nosztalgiát érzők elsődleges célcsoportjuk. Január elején be is jelentették az első androidos Nokiát, amelyet fantáziadúsan Nokia 6-nak kereszteltek.

Az előbb említett nosztalgiát lovagolták meg akkor is, amikor egyik legnépszerűbb készüléküket, a 3310-est is visszahoznák a sírból. Az eredetit 2000-ben dobták piacra és összesen 126 millió darabot adtak el.

A Nokia a többi nagy mobilgyártóval egy napon tartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját. Az eseményre óriási volt az érdeklődés, alig lehetett belépőket szerezni. Ez nem véletlen, mindenki kíváncsi a 3310-esre, nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, talán jobban is, mint az ugyanitt bemutatott új készülékekre.

Bedarálják a Withingset

A bemutatót a Nokia múltjával kezdték, a jól ismert Connecting people jelszót nagyon sokat ismételték az első néhány percben. Innentől azonban teljesen másról kezdtek beszélni, mint amit a közönség várt. A Withings haláláról és újjáéledéséről volt szó.

A Withings okoseszközöket gyártott, otthoni kamerákat, mérlegeket, aktivitásmérőket dobott a piacra az elmúlt években, Viszontlag jó nevet szereztek a piacon a középfelső kategóriában.

A Withings márkanév megszüntetését jelentették be most, a termékeket nyártól Nokia néven fogják majd piacra dobni. A Withings tavaly lett a Nokia része, most jutottak el odáig, hogy át is alakítják a márkát.

Új és régi klasszikus

Azért a mobilos hírek sem maradtak el, végülis egy mobilkongresszuson jártunk. Egyből három új készüléket láthattunk, egyik sem a prémiumszegmensben próbálja megállni a helyét. Ami érdekes, hogy az új telefonokon az Android Nougat operációs rendszer változtatás nélkül lesz rajra, nem láthatjuk a gyártóktól megszokott átalakításokat.

A Nokia 6, 5 és 3 okostelefonok tehát a középkategóriában versenyeznek majd. Különböző méretű és erősségű mobilok lesznek, pont olyanok, amilyeneket elképzelünk egy visszatérő cég számára, amely most próbálja megvetni a lábát a piacon. Semmi kiugró különlegesség, csak a megbízható múködés, megfizethetőség és ismerős operációs rendszer.

A Nokia 6 5,5 hüvelykes, 32 gigabájt belső tárhelyes mobil, Qualcomm Snapdragon 430 processzorral. A Nokia 5 ennél kisebb, 5 hüvelykes a kijezője, de ugyanazt a processzort tették bele. A Nokia 3 pedig egy ennél picivel gynegébb processzorral felszerelt, de ugyanúgy 5 hüvelykes telefon lesz. Ami jó hír a Nokia-rajongóknak, hogy megfiztehető árúak lesznek a mobilok, a Nokia 3-at plédául 140 dollárért adják majd.

És ugye, amit mindenki várt, a 3310-es bejelentése. A régi-új mobilt igencsak színesen hozták vissza, vázát és kijelzőjét is az új időknek megfelelően alakították át. A második negyedévben kapható majd világszerte nagyjából 50 dollárért, ami igazán nem sok egy ilyen klasszikus készülékért. És ami sok régi rajongót érdekel, a Snake játékot sem hagyták ki belőle.