Kezünkben a Nokia 3310

A visszatérő Nokia leginkább az androidos új mobiljaival szeretne újra vevőkre találni, a figyelmet mégis az irányította rájuk, hogy elkészítették a 3310-es modernizált változatát. Ezt próbáltuk ki Barcelonában, a mobilkongresszuson.

A 17 évvel ezelőtti Nokia 3310 a maga idejében a legnépszerűbb telefon volt, több mint 126 millió darabot adtak el belőle – nyilván a cég a nosztalgiára épít az új modellel. És picit a miénk, magyaroké is volt a Nokia, amíg itt is gyártották a mobiljaikat, és még ma is hatalmas fejlesztőközpontjuk van nálunk – igaz, ott elsősorban hálózati technológiákkal foglalkoznak a mérnökeink.

A finn HMD csapata – a Nokia márkanéven futó mobilok gyártója – úgy véli, jó lesz az új 3310 második telefonnak, és a vidám, színes kütyük valóban jól passzolnának a zenei fesztiválokhoz. De akár gyerekek első telefonjának is megteszi, és a Nokia bátran építhetne arra, hogy a kevés eredeti európai márka egyike, hátha vannak még olyanok, akikben dübörög némi kontinentális patriotizmus. Első benyomásainkat a lenti videóban összegeztük; sokat ne várjanak a készüléktől, ez nem okostelefon.

Három gombnyomás egy C betű

A Nokia néhány hete dobta a bombát az állóvízbe az új Nokia 3310 bejelentésével, és tegnap lehetett először kipróbálni a feltámasztott legendát. Kollégánk mellett az MWC-n dolgozó más újságírók is megnyomkodták a készüléket; saját tapasztalataink mellett ezekből az hands on tesztekből, vagyis pillanatnyi benyomásokbólszemezgetünk.

A 3310-es dizájnja nagyon hasonlít elődjére, de ez nem meglepő, hiszen pont ez volt a lényeg. Persze teljesen ugyanolyat nem dobhattak piacra, a mai igényekhez igazították megjelenését is, belsejét is. Így is furcsának tűnik a ma megszokott érintőképernyősök között, de nem is az a célja, hogy bármelyiket lecserélje. A tesztelők a kompaktságát, törhetetlennek tűnő vázát és a színeket emelték ki.

Fotó: Josep Lago Arto Nummela bemutatta a Nokia 3310-et

És persze a ma már szokatlannak tűnő fizikai billentyűzetről írtak sokat, amin összezavarodtak az érintőkijelzőhöz szokott ujjak. Több helyen olvastuk, hogy hiába simogatták a kijelzőt, nem gördültek az appok, nyomógombbal kell lépegetni a menüben. Gépelni is 12 billentyű nyomogatásával kell – a fiatalabbak talán nem is tudják, hogy a C betűt például úgy írjuk le ilyen billentyűzeten, ha háromszor megnyomjuk a 2-es gombot. A Nokia kicsit azért változtatott a régi billentyűzeten, kiemelték a középső gombokat, a formájukon is alakítottak.

Facebookozni nem ezen fogunk

A telefonban nincs 4G, nincs Android, ebből következően facebookozni, twitterezni, snapchatelni sem lehet majd rajta. Annyira old school, hogy a kijelzője is csak 2,4 hüvelykes, bár a 84×84 pixeles monokróm felbontást 240×320 pixeles színesre cserélték. A készülék hátlapján egy két megapixeles kamerát találunk, ami valójában semmire sem jó, mégsem hagyhatták ki. Tölteni micro-usb-vel lehet, és van rajta jackcsatlakozó is a fülhallgatóknak. Ez utóbbi azért jó, mert 32 gigabájtos MicroSD kártyával bővíthető a tárhelye, és ezen azért elég sok zene elfér.

Fotó: Eddie Keogh

Mindent összevetve tehát az új Nokia 3310 egy butamobil – hasonló készülékek akadnak a piacon, amiket nem okostelefonnak szánnak, hanem például időseknek nagy nyomógombokkal vagy gyerekeknek színes, dedikált billentyűkkel. Featurephone ezeknek a hivatalos elnevezése, ezzel utalnak arra, hogy egy adott feladatra szánják a készüléket. A 3310-es annyiban különbözik a featurephone-októl, hogy a felhasználók nosztalgiájára, sőt hipszterségére épít, így talán azok is megveszik, akiknek amúgy nem kell, de szívesen a kezükbe fogják a mobiltörténelem egy darabját (még ha nem is az eredetit).

A telefon operációs rendszere a Nokia Series 30+, nagyon könnyű navigálni rajta, pillanatok alatt megtalálhatók a mobil legfontosabb funkciói. A két leggyakrabban használt valószínűleg az Opera mini böngésző lesz (mondjuk az érdekes kérdés, hogyan fog megjelenni egy weboldal a 3310-esen) és természetesen a Snake. Amióta bejelentették a modellt, mindenki azon izgult, hogy a klasszikus kígyós játékot beleteszik-e. Beletették, a Gameloft által kicsit továbbfejlesztve (például már egynél több színt használ, skandalum).

A 3310-esben amúgy nemhogy 4G, de még 3G sincs, 2,5G-nek nevezik azt a kapcsolatot, amivel internetet teremt a telefonra. Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné teszik a normális netezést. De ha azt nézzük, hogy nagyon sok alkalmazás sincs, amire használni lehetne azt az internetet, akkor végül is érthető, hogy nem fektettek ebbe energiát. Az sms-ezés megint felvirágozhat az új 3310-tulajdonosoknál.

Egy hónap egy töltéssel, ha nem nyúlunk hozzá

Az okostelefonok korában a régi szép időkre emlékezők mindig az akkumulátoridőt emlegetik. Ezerszer hallottuk a mondatot, hogy bezzeg a régi Nokiám egy hétig is bírta egy töltéssel. Persze, hogy bírta, hiszen csak telefonálni lehetett vele. A Nokia viszont annyira büszke erre, hogy a mostani 3310-est is úgy alakították, hogy ne kelljen sokszor konnektorba dugni. Ha egyszer száz százalékra töltjük az 1200mAh-es akkumulátort, és utána nem nagyon nyúlunk hozzá, akkor akár egy hónapot is kibír újabb töltés nélkül. Ráadásul majdnem egy egész napot lehet vele folyamatosan, megállás nélkül beszélgetni úgy, hogy nem merül le. Azért ez nem rossz, főleg, ha olyan helyre megyünk, ahol netezni nem akarunk, de azért jó, ha el tudnak érni minket.

Összességében elég vegyesek a vélemények a 3310-ről. Akiket elkapott a nosztalgia, azok dicsérik, és könnybe lábadt szemekkel áradoznak a Snake-ről és az akkumulátoridőről. A józanabbak azért megjegyzik, hogy ez még featurephone-nak sem jó, hiszen elavult megoldásokat találunk benne. De arra például alkalmas lehet, hogy fesztiválokra magunkkal vigyük, játszós telefonnak. Ötveneurós (nagyjából 15 ezer forintos) ára miatt valószínűleg sokan megveszik, már csak a régi szép emlékek miatt is. Pontosan nem tudni még, mikor lehet megvásárolni, de a hírek szerint még nyár előtt a boltokba kerülhet.