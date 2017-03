Duplán villant a DooGee Shoot 2

Tavaly év eleje óta a dupla kamera a sláger, és a két szenzort mindenki máshogyan használja. A Huawei monokróm felvételekre, az LG széles látószögűre, az Apple közeli felvételekhez. Erre jött a DooGee, és fityiszt mutatott a többieknek azzal, hogy ezt a sokféle megközelítést egyetlen mobilban kombinálta.

Még mielőtt egészségtelenül felgyorsulna a pulzusunk, érdemes megnézni a hazai kereskedések kínálatát, hogy pontosan tudjuk, hol a DooGee helye. Az idehaza kapható mobiljaik zöme 30-40 ezer forintos ár környékén mozog, ebbe a körbe tartozik az általunk kipróbált kétkamerás DooGee Shoot 2 is. Ez az ár előre vetíti azt is, hogy milyen felszereltséggel és minőséggel van dolgunk.

A DooGee a legújabb kamerás trendet sajnos igencsak elavult hardverrel kombinálta. Az MT6580 rendszercsip 2015-ös születésű, ehhez 1 GB RAM-ot és és 8 GB tárhelyet kapunk, ám az operációs rendszer elhasznál körülbelül 400 MB-ot a RAM-ból, valamint 4,16 GB-ot a tárterületből. Így már nem sok marad a felhasználónak. Ezen próbál segíteni a DuraSpeed nevű beépített app (a beállításokban található meg), amely a háttérben futó appok letiltásával biztosít nagyobb teljesítményt az éppen használt appnak. Az 5 colos és 720×1280 pixeles felbontású kijelző mellett így is harmatosan teljesít a régimódi rendszercsip.

Fájdalmasan lassú tud lenni a DooGee Shoot 2, ha az alapfunkcióin kívül bármi mást használunk, és egynél több appot nem is érdemes egyidejűleg futtatni. Azoknál az appoknál is megérezzük a teljesítmény hiányát, amelyekről nem gondolnánk, hogy grafikus teljesítményt igényelnek. A BKK Futár például igencsak akadozva görgeti a térképét, de még a gyárilag telepített WPS Office szövegszerkesztője is megtorpan egy-egy másodpercre egy 60 kilobájtos szöveges dokumentum olvasgatása közben.

A mobilon egyébként Android 7.0 fut, de néhány appból nem a Google-féle verziót telepítették, hanem valami egyszerűbbet, ezért azzal kezdtük az ismerkedést, hogy feltelepítettük a sokkal praktikusabb kezelőfelületű Google Naptárat. Ez a lépés azonban igencsak meggondolatlan volt, ennek az egyszerű appnak a letöltése és telepítése ugyanis több mint öt percet vett igénybe, annyira visszafogott a beépített wifi teljesítménye, és 4G-t is hiába keresünk ebben a mobilban, 3G a legtöbb. Elszoktunk ettől a tempótól.

Hasonló tapasztalataink voltak a dupla kamerával. Nagy türelmet igényel a fotózás, mert a Shoot 2 elég lassan exponál, nem remegős kézbe való. A HDR-nél meg szó szerint lélegzetünket visszafojtva vártuk, hogy végezzen a fotózással. Rendesen oda is kell figyelni a kamerára, mert valamiért mindig pofacsinosító portréfotózás módban indul el, normál mód helyett. Monokróm módot is tud a Shoot 2, néha benne is ragad, és csak másodpercek után jön rá, hogy vissza kéne lépni színes felvételek készítésére.

Sok izgalmas részletet rejt a blur mód is, ilyenkor csak a fókuszálásra kijelölt terület éles, körülötte minden homályos. Nem egészen úgy működik, mint a tükörreflexes fényképezőkön, amelyeknél a távolság határozza meg, hogy mi legyen éles. A Shoot 2-nél az általunk megjelölt terület körül egy adott sugarú körben látható dolgok lesznek élesek, akkor is, ha történetesen fél méterre vannak egymástól.

Szóval ez a képhatás sokkal inkább úgy működik, mint egy szoftveres radial blur effekt az Instagramon. Érdemes inkább az Instagram képhatását bevetni a beépített kamerás effekt helyett, mert úgy legalább lesz egy eredeti fotónk, amit még ráérünk utólag széthomályosítani.

Mindent egybevéve a DooGee Shoot 2 a maga mezőnyében hozza azt, ami elvárható, de ennél többet nem igazán. A dupla kamera inkább nevezhető figyelemfelkeltő kelléknek, mintsem igazán hasznos újításnak. Amúgy a mobil egész normálisan néz ki, erősnek és ellenállónak tűnik a borítása, és előnyére válik a 3360 mAh-s aksi, ami egész nagy kapacitás. A készülék tudása miatt pedig nem igazán fenyeget az a veszély, hogy gyorsan lemerítjük, hiszen kevés appot érdemes feltelepíteni és használni rajta. Arra pont jó, hogy egy Google-fiókkal rászinkronizáljuk a névjegyeinket, kicsit navigáljunk, böngésszünk, mp3-at vagy FM rádiót hallgassunk.