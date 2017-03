Túltolta a HTC az extrákat

Csak a nagy mobil a jó mobil, ezt mondja mindenki, nekünk mégis elállt a lélegzetünk, amikor megláttuk a HTC idén debütáló Ultra U mobilját.

A tajvani vállalat letért a riválisai által taposott útról. A többiek úgy próbálnak kijelzőméretet növelni, hogy eközben a mobil teljes mérete alig, vagy egyáltalán ne nőjön. Az Ultra U viszont bődületesen nagy, mert túl sok extra került az előlapra, teljesen indokolatlanul.

Minden egyes köbmilliméterében a HTC sajátos jegyeit hordja magán az Ultra U, és jó sok köbmilliméterről van szó. Szép a mobil formája, a lekerekített üveg hátlap nem hasonlít semmi másra. Állítólag évek fejlesztőmunkája van benne, és ez csak azért hangzik szomorúan, mert bármilyen gyönyörűvé is teszi az Ultra U-t, kézbe véve ez is csak egy ujjlenyomatgyűjtő felület. Szemből is üveg védi a mobil hatalmas, 5,7 colos kijelzőjét, valamint a fölötte található 2 colos kijelzőcsíkot. Emiatt olyan nagy az Ultra U, és mert alul is megtartották a gombokat, a beépített ujjlenyomat-leolvasóval.

Meglepő, hogy ebben a nagy készülékben csak 3000 mAh-s aksi van. Amiatt nem kell aggódni, hogy a mobil lemerül, mert ekkora kapacitással bőven végig bírja a napot. ?Még egy áldozata van a fejlesztésnek, és biztosan sokak szemében lesz kényelmetlen kompromisszum, hogy le kellett mondani a jackdugóról. Főleg, hogy a HTC-nek van pofája 12 dollárt kérni egy usb-jackdugó adapterért.

A vevők kárpótlását egy igen különleges USonic füles jelenti, amit az usb type-c aljzatba kell bedugni. Kipróbáltuk más mobilokkal, de meg se szólalt, talán mert a fülhallgatóhoz tartozik egy spéci alkalmazás is, amit a HTC előre feltelepített. Ezzel kell bemérni a jobb és a bal fülünk hangprofilját, hogy megfelelően szóljon a zene. Dalok hallgatása közben ki lehet kapcsolni a spéci beállítást, de teljesen fölösleges, enélkül tényleg elég pocsékul szól a füles. A USonic a környezeti zajokhoz is finomhangolja magát, ez az opció az Android legördülő értesítési menüjében érhető el.

A fülhallgatónak jó vastag a zsinórja, amiből feltételezhető, hogy jól fogja bírnia a strapát. Maga a dugasz kényelmes, a szilikonköpeny jól kiszűri a környezeti zajok nagy részét. A hangminőség elég jó, minden frekvenciatartomány szépen megjelenik, bár a mélyek néha egy kissé erősek, és zavaró, hogy a basszus függönye mögé rejtőzik a többi hang. Jól jönne egy profi equalizer, hogy orvosoljuk a hibát, de ezt az eszközt sajnos kifelejtette a HTC.

Hozzászoktunk a korábbi HTC-mobiloknál, hogy a tajvani gyártó a kezelőfelületet is a saját elképzeléseihez igazítja. Saját appokat telepít az Androidra a telefonhívások és az sms-ek kezeléséhez, ez még rendben is van, jól használhatók. Ugyanakkor van néhány fölösleges app, például a Blinkfeed nevű hírolvasó és a HTC Sense Companion nevű asszisztens-szerűség. Ezeket mind kihagyhatjuk, ha már megvannak a jól bevált appjaink ugyanezekre a feladatokra - hírolvasónak például a Flipboard, asszisztensnek a Google sajátja. Szerencsére a HTC se duplázott meg minden appot, a Google Photos kezeli a fényképeket, és a naptár is a Google sajátja.

Az Ultra U gyors, azonnal reagál az érintésre, ez az erős Snapdragon 821 rendszercsipnek, a 4 GB RAM-nak és a beépített 64 GB tárhelynek köszönhető. Milyen kár, hogy nem a RAM-ot duplázta meg a HTC az iparági átlaghoz képest, hanem a kijelzők számát! Csak találgatni tudjuk, hogy mi értelme van a második kijelzőnek, és azt gyanítjuk, hogy akartak valami nagyon látványos dolgot. Az LG csúcsmobiljain is megjelenő második kijelző (LG V10 és V20) gyártása és beszerelése valószínűleg olcsóbb volt, mintha egy hajlított szélű kijelzőt szereztek volna a Samsungtól.

Ez a plusz kijelző az értesítések és vezérlőeszközök megjelenítésére jó, persze csak a támogatott appoknál. Ez máris korlátozza a képességeit, a zenelejátszók közül például a Google Play Musicot kell használni, ha a minikijelzőn akarjuk a lejátszási listát léptetni.

A minikijelző nincs mindig bekapcsolva, mint a Samsung Galaxy S7 elsötétített kijelzőjén futó óra, bár ez jobb is így, mert teljesen érdektelen információk is megjelennek a HTC-n, mint például az elvégzett appfrissítések visszaigazolása, és más nem túl izgalmas értesítések. Az időjárás sem változik olyan gyakran, hogy érdemes legyen minden pillanatban látni az előrejelzést. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy milyen hibás ennek a második kijelzőnek az elhelyezése. A mobil tetejénél van, a szemközti kamera mellett, ahová már nem érnek el az ujjaink. A kétkezes használat elkerülhető, ha alulra helyezik a második kijelzőt, és ezzel egészen ötletes módon kiválthatták volna az androidos vezérlőgombokat. De nem így történt, csak az LG megoldását utánozta a HTC.

Jég dupla pixellel

Kamerában elég erős a HTC Ultra U, magabiztosan fókuszál a lézeres letapogatásnak hála, és elképesztően gyorsan exponál, más mobilokhoz képest is. Az f/1.8-as rekesszel az élmezőnyben van a kamera, és a 12 megapixeles felbontás is jónak mondható manapság. A hátlapi kamerán alapból be van kapcsolva az automatikus HDR, ez és az optikai képstabilizátor gyakran besegített, feljavította a képek minőségét.

Már a méret alapján is úgy tűnik, hogy a HTC elsősorban az ázsiai piacra lő, hiszen ott a legnépszerűbbek a gigászi mobilok. Ugyanerre következtetünk az előlapi kamera elképesztő felbontásából: 16 megapixeles a szemközti szenzor. Nyilván nagyon örülnek neki a szépítő effekteket előszeretettel használó ázsiai tinik. Ezt a felbontást félhomályban is jól ki tudjuk használni, sötétben ugyanis levihetjük 4 megapixelre a képméretet, és ilyenkor a mobil szoftveres trükkel próbálja használhatóvá varázsolni az önarcképeket.

Rajongók, rajongjatok!

A HTC Ultra U olyan, mintha a HTC a saját ultráinak, rajongóinak készítette volna, azon belül is a feltétlenül péklapát méretű mobilra vágyó ázsiai vevőknek. Kiváló a mobil minősége, szép a formája, mégis érezhető valami bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy szerintük mi is lesz a mobilitás jövője. Viszont sikerült összegyűjteni az Ultra U-ban nagyjából mindent, amivel más gyártók mostanában előálltak. Az ár azonban brutálisan magas, a 64 GB-os verzió 220 ezer forinttól indul.