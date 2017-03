Óriási mutatványokat tud a Galaxy S8

Látszólag csak egy hatalmas kijelző az egész, de a lenyűgöző fények egy most kezdődő forradalmat rejtenek. Ebben a tenyérnyi eszközben egy valódi számítógépet is találunk, amellett, hogy benne van a Samsung szokásos kiváló kamerája és telefonja is.

Senki ne nevezze okostelefonnak a Galaxy S8-at, mert nem az. A Samsung teljesen új korszakot indít el ezzel az eszközzel, és a működését sokkal pontosabban leírja a mobilszámítógép elnevezés. A telefonálás eddig is mellékes funkció volt, de a dél-koreai elektronikai gyártó most végre eljutott arra a szintre, hogy a zsebünkben lévő mobil eszköz minden szituációban helyt állhat, legyünk akár úton vagy az íróasztalunknál.

Gyors felzárkóztató, mit kell tudni a Galaxy S8-ról:

szemből egy hatalmas kijelző az egész,

nincs fő gomb, funkcióját a kijelző erős megnyomásával érjük el,

hátulra került az ujjlenyomatolvasó,

van beépített arcfelismerés és íriszolvasó

még mindig víz- és porálló (IP68),

Snapdragon 835 csip hajtja meg, 4 GB RAM-mal.

18 Galéria: Samsung Galaxy S8 Fotó: Tóth Balázs

Hatalmas kijelzők

A Galaxy S8 két változatban érkezik, és a normál méretű modellnek 5,8 colos a kijelzője, de a mobil még így is kisebb, mint tavalyi S7 Edge, ami még csak 5,5 colos kijelzővel volt felszerelve. Ez úgy lehetséges, hogy az előlapról eltűnt fő gomb hűlt helyére is kinyúlt a kijelző. A nagyobb méretű Galaxy S8 Plus kijelzője 6,2 colos.

A kisebb S8-as kényelmesen a tenyerünkbe ül, akárcsak a hasonló méretű S7, de a hátrahajlított kijelző nem mindenkinek fog bejönni. Gyakran előfordul, hogy szeretnénk rányomni egy gombra, de a mobil nem engedi, mert a tenyerünk redője már hozzáér a kijelzőhöz valahol a peremnél. A demó során nem érzékeltünk semmilyen különbséget az S7-hez képest, ami arra utalt volna, hogy ezt valahogy sikerült kiküszöbölni.

Vicces az új fő gomb működése, amihez csak erősebben meg kell nyomni a kijelzőt, nagyjából ott, ahol a korábbi modelleken megtalálható volt. Tetszett ez a megoldás, mert kényelmes, érthető, egyszerű. Ráadásul nem az Apple szolgai másolása, mégis ügyesen átvettek egy jó megoldást, ami az iPhone-ban már megtalálható egy ideje.

18 Galéria: Samsung Galaxy S8 Fotó: Tóth Balázs

Az előlap megmaradt vékony peremén csak a kameráknak maradt egy kis hely. Ezek közül a szelfikamera 8 megapixeles lett a tavalyi 5 megapixeles helyett, és megmaradt az f/1.7-es rekeszérték. Emellett van még az előlapon egy íriszleolvasó is, a fokozott biztonsághoz, és mert nem mindenkinek fog tetszeni, hogy az ujjlenyomat-olvasó hátulra került. Ezt a hátlapi leolvasót nem is könnyű használni, amikor a mobil autós vagy asztali dokkolóban van.

Márpedig a Galaxy S8 elég sokat lesz majd asztali dokkolóban, hiszen az a legnagyobb újítás benne, hogy működik asztali gépként is.

Jó időben és jó helyzetben

Többet megpróbálkoztak már azzal, hogy a telefont számítógéppé alakítsák. A Motorola 2012-ben előrukkolt az Android mellett Linuxot futtató Atrix mobillal, és a Microsoft is úgy rakta össze a Windows 10 Mobile rendszerét, hogy nagy kijelzőre kötve számítógépszerű legyen a grafikus kezelőfelület. Az akkori Motorola bedőlt, a Windows 10 Mobile senkit sem érdekel, a Samsung viszont jó időben és jó helyzetben vág bele ebbe a mobil számítógépesítésébe. Piacvezető gyártóként elég nagy esélye van rá, hogy nem fog bedőlni, és biztosan elad pár tízmillió darabot a Galaxy S8-ból, amire már lehet forradalmat építeni.

Nekünk is volt már olyan kísérletünk, amikor egy Galaxy Note-ot próbáltunk pc helyett használni, de ez is kudarcba fulladt. A most Samsung DEX néven bemutatott asztali dokkoló és a hozzá tartozó szoftveres körítés azonban egészne más dolog. A Samsung ugyanis a bivalyerős hardverhez egy nagy kijelzőn is jól működő, teljesen egyedi grafikus interfészt társított.

Chrome böngészőn éppen úgy jelennek meg a fülek, mint a számítógépeken;

tudunk fogd-és-dobd módszerrel állományokat áthúzni a fájlkezelőből a levelezőbe, hogy elküldjük azokat csatolt fájlként;

van egérrel könnyen kezelhető programindító menü és rendszertálca, a szokványos beállításokkal;

még a Windows-nyílgomb billentyűkombináció is működik, amelyekkel az ablakokat lehet fél kijelzőre illeszteni;

a dokkolón hdmi, ethernet és két usb portot találunk;

simán fut egymás mellett külön-külön ablakokban több weboldal, egy youtube-videó, egy játékapp, a Word és az Excel;

közben kényemesen tudjuk fogadni a bejövő telefonhívásokat.

18 A dokkolónak aktív hűtése van! A Samsung ügyelt arra, hogy az S8 ne melegedjen túl, de amikor számítógépként nyüstölünk egy mobilt, sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve, úgyhogy teljesen indokolt gondoskodni az extra hűtésről. Galéria: Samsung Galaxy S8 (Fotó: Tóth Balázs)

Mostanáig ez a legjobb megvalósítása a „használjunk mobilt pc helyett” koncepciónak, szoftveresen és hardveresen egyaránt. Az interfész olyan, mintha egy Chrome OS előtt ülnénk, amiben a Samsungnak van tapasztalata, ezzel az operációs rendszerrel is szállít laptopokat, főleg az USA oktatási piacára. Talán nem is olyan mellékes, hogy most már a Chrome OS-en is lehet futtatni androidos appokat.

Az is alapfeltétele a sikernek, hogy erős legyen a hardver. Biztosan jól jön az usb 3-as type-c port nagy átviteli sebessége, valamint hogy a beépített rendszercsip és grafikus lapka a Galaxy S8 beépített, 2960x2400 pixeles kijelzőjét is lazán meghajtja, tehát a jóval kisebb felbontású - full hd, 1920x1080 pixeles - külső monitor kezelése aligha okoz gondot.

Brutálisan erős a hálózati támogatása is az S8-nak.

Wifin és 4G-n egyaránt eléri az 1 Gbps sebességet.

Ezzel a sebességgel biztosan nem a mobil lesz a szűk keresztmetszet mobilozás közben, hanem a hálózati szolgáltató. A magyar mobilszolgáltatók ennek még csak a töredékét nyújtják, azt is csak pár központibb helyen.

18 Érdemes végignézni a galériát, több képünk is van a Galaxy S8 dokkolós működéséről Galéria: Samsung Galaxy S8 (Fotó: Tóth Balázs)

De a wifire is érdemes lesz odafigyelni, mert a pár évvel ezelőtti, modernnek hitt 802.11n-es hotspot már nem lesz elegendő. Ha irodai környezetben akadozásmentes a böngészés élményre vágyunk, akkor ideje lesz lecserélni a routert 802.11ac szabványúra.

Hogy az adatok lementése és olvasása gyors legyen a mobilon, akkor a Samsung UFS 2.0 szabványú tárhelyet használ. Ennek a sebessége ugyanis a gyorsabb számítógépes ssd tárhelyekéhez mérhető. Csak halkan megjegyezzük, hogy ilyen apróságokon is múlt az, hogy miért nem volt sikeres a Motorola és a Microsoft próbálkozása – béna, lassú hardverre építettek.

Kinyílt a Bixbi a zsebünkben

A Samsung szerint a beépített mesterséges intelligenciás asszisztens, a Bixby lesz a Galaxy S8 egyik legkirályabb új funkciója, szerintünk viszont nem. A prezentáció ugyanis nem azzal kezdődött, hogy íme a világ minden emberének hasznos Bixby, hanem úgy, hogy először angolul és dél-koreaiul működik, aztán majd kiterjesztik a tudását a világra. Egyszer. Talán.

Egyébként, ha nem okoz gondot otthon, az irodában vagy bárhol máshol angolul beszélgetni egy telefonnal, akkor egész sok mindent meg tudunk oldani vele. Az intellgiens rendszer megérti, ha azt mondjuk neki, hogy két órán át ne zavarjon minket, és bejegyzéseket ír a naptárunkba, teljesen hétköznapi szóhasználattal kiadott utasítások alapján.

Azonosítja a lefotózott híres épületeket, és a borosüveg címkéjére nézve megmondja, hogy pontosan mit is iszunk, bár ennek a működésével kapcsolatban vannak kétségeink, mert a Bixby a Vivino boradatbázisát használja, ami legutóbb vörösnek mondott egy éppen elfogyasztott francia fehérbort. A Samsung mindenesetre azt állítja, hogy ez még csak egy kezdeti lépés, és a Bixby lesz még sokkal jobb is, több hasznos szolgáltatással.

18 Jackdugó, usb type-c és hangszóró. Hogy sztereó és erős legyen a hang kihangosítás közben, a telefonáláskor használt hangszóró is bekapcsolódik. Galéria: Samsung Galaxy S8 (Fotó: Tóth Balázs)

Lézeres pontosság

A hátsó kamera maradt 12 megapixeles és f/1.7-es, optikai képstabilizátorral, éppen mint a tavalyi S7. A duálpixeles fókuszt azonban kiegészítették egy lézerrel, hogy még gyorsabban és pontosabban működjön. Szükség is volt erre a plusz hardverre, mert az S7 néha nagyon eltévesztette, hogy mire kéne fókuszálni.

Az akkuidővel kapcsolatban még nincsenek részletes tapasztalataink, mert olyan hosszan nem használhattuk az eszközt, hogy legyen ideje teljes töltöttségről nullára lemerülni. Egyedül azt tudjuk, hogy az S8-ba 3000 mAh-s, míg az S8 Plusba 3500 mAh-s aksi került. Az usb végre type-c típusú, és természetesen gyorstöltővel is működik. A készülék alján a jackdugót is megtaláljuk.

A látottakat összegezve egészen biztosak lehetünk abban, hogy a Samsung Galaxy S8 lesz 2017 egyik legkelendőbb mobilja. Elemzők úgy 40-50 millió eladott példánnyal számolnak idén, részben mert a Note 7-et elbukó vevők egy része ebbe fekteti majd a pénzét. Az is erősen elgondolkodtató, hogy bár a mobil nagyjából olyan drága, mint egy prémium laptop, most már a tudása is azokéval vetekszik. Így sokakban felmerülhet, hogy fölösleges laptopra költeni, ha a mobil is teljesen jó helyette.

Samsung Galaxy S8: 274 990 Ft

Samsung Galaxy S8 Plus: 299 990 Ft

Samsung Dex dokkoló: 34 990 Ft

Samsung Gear VR + kontroller: 39 990 Ft

Kontroller külön: 9 990 Ft