Lehet, hogy ez már az új iPhone

Ahogy az a nagy felhajtással érkező kütyüknél lenni szokott, az iPhone 8 körül mizériának is több fázisa van: az egymást érő – és gyakran egymást cáfoló – pletykák, majd a dizájntervek és koncepciórajzok után lassan jöhetnek a valódi mobilról készült kiszivárgó képek is.

A Benjamin Geskin‏ nevű szorgalmas szivárogtató most azt állítja, hogy a Twitterre frissen kirakott képein már egy fizikailag is létező modellről készültek – még ha nem is egy működő készülékről, hanem egy angolul dummynak hívott makett verzióról, amely belül üres, de a majdani telefon dizájnelemeit már hozza:

A képek megerősítik a főbb pletykákat: a makett széltől szélig érő üveg elő- és hátlapot kapott alumíniumkerettel, és nincs külön előlapi gomb és ujjlenyomat-olvasó, utóbbi állítólag a nyomásérzékeny képernyő aljába lesz építve. A két hátlapi kamera az iPhone 7 Plus kameráival ellentétben nem egymás mellett, hanem egymás alatt kaptak helyet. Geskin szerint a fémkeret is fekete színű lesz, akárcsak az egész mobil:

Stainless Steel will be polished black.

Just like this. pic.twitter.com/nIL3jh1SZa — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 2017. április 23.

Bár a képeken nincs Apple-logó, ez nem azt jelenti, hogy a mobilon se lesz majd, elő szokott fordulni, hogy a cégek az első verziókról lehagyják a titoktartás miatt, de a végső változatra rákerül – jegyzi meg a Business Insider. Viszont mint mindig, most is fontos megjegyezni, hogy nem vehető biztosra, hogy a végül boltokba kerülő iPhone 8 valóban így fog kinézni. Már csak azért se, mert még ha a fenti képek tényleg az Apple egyik kikerült modelljéről készültek is, más pletykák szerint a cég még mindig többféle verzió között vacillál.

Ami biztosnak tűnik, hogy az Apple legközelebb háromféle modellt fog bemutatni, ebből kettő a menetrend szerint érkező, felturbózott 7-es modellek S-es változata lesz, a harmadik viszont maga az iPhone 8, az iPhone tízéves szülinapját ünneplő cég ünnepi prémium modellje. A legutóbbi hírek szerint viszont ez utóbbi bemutatása gyártási nehézségek miatt a szokásos szeptemberi helyett októberre vagy novemberre csúszhat.