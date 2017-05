Mindent tud a Telenor mobilos bankkártyája

Igencsak feltuningolta a Telenor a Wallet nevű mobiltárcás alkalmazását, és ennek hála távoli és érintéses fizetésre egyaránt alkalmassá vált. A mobilra telepíthető bankkártyát az érintéssel működő több mint 83 ezer hazai (és jóval több külföldi) POS-terminálon lehet fizetésre használni, és persze továbbra is tudunk parkolni, pályamatricát venni, számlát befizetni, lottózni, belépőjegyet vagy pizzát venni a Walletben, most már akár a kártyán lévő összeg terhére is.

Két dolog kell az új banki szolgáltatás igénybevételéhez: egy Telenor MobilPass nevű SIM-kártya, ugyanis ez képes drótnélküli kapcsolton kommunikálni az érintős banki terminállal, és ez tárolja biztonságos módon a banki adatainkat. Emellett le kell tölteni a Telenor Wallet nevű appot a mobilra.

A legtöbb mobilon lemerült vagy kikapcsolt állapotban is működik a fizetés

Ehhez viszont bekapcsolt NFC-vel kell kikapcsolnia a mobilnak, és a Telenor Wallet appban engedélyezni kell az automata fizetés funkciót.

Az így megszerzett bankkártyás szolgáltatás

feltöltős, tehát másik bankszámláról kell pénzt tenni rá

havonta 490 forintba kerül

ingyen sms-értesítőt kap az ügyfél a tranzakciókról

előfizetéssel és prepaid kártyával egyaránt igényelhető

A szolgáltatást egyelőre csak a Telenor néhány budapesti üzletében lehet megrendelni, a bővülő lista a telenor.hu/mobilpass oldalon található meg. A pénzügyi szolgáltatás hátterében a Budapest Bank áll, az appot pedig a világszerte ismert magyar Cellum fejlesztette ki. Az előfizetők kapnak egy ingyenes plasztik bankkártyát is, hogy a nem érintős termináloknál is lehessen fizetni, ezen kívül csak ezen található meg a hátlapon a CVV-kód az online vásárlásokhoz. Az autókölcsönzőkben és a hotelekben se fogadják el a mobilos kártyát, csak a valódit.

Bár a MobilPass szolgáltatás használatához nem kell bankot váltani, és elég a Telenor üzleteiben kitölteni a papírokat, ezzel viszont az ügyfél a Budapest Banknál is szert tesz egy fizetési számlára.