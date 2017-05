Erős szorítással irányítható a HTC U11

A május 15-én kereken húszéves korba lépő HTC egy meglepetés bejelentéssel ünnepelte meg a születésnapját. Az U11 néven bemutatkozó csúcsmobilban sok egyedi újítást találunk.

Ez a világ első készüléke, amit préseléssel vezérelhetünk.

Most ne egy korai szüreti bálozást képzeljen maga elé, hanem inkább a jó öreg rugós kézerősítőt:

Hála az égnek a HTC nem volt annyira kísérletező kedvében, mint a Nokia a 2000-es évek elején (gondoljunk csak a finnek rúzs formájú mobiljára), az U11 hagyományos téglatest alakú. Kinézetét a domborodó, színes üveg hátlap teszi különlegessé, a nyomásérzékeny kapcsolókat pedig elrejtették oldalt, a készülék fém keretében. A mobil mérete szuper, sokkal kényelmesebben megtartható egy kézben, mint a bődületesen gigantikus U Ultra.

Mielőtt beégne a retinába a kézerősítő képe, íme egy gif arról, hogy miként működik az U11 nyomásérzékeny oldala:

Az újfajta nyomásérzékeny kapcsoló neve EdgeSense, és ez lényegében kétféle parancsot tud teljesíteni. Személyre szabható, hogy mi történjen a készülék oldalának rövidebb, illetve hosszabb ideig nyomva tartásakor. A bemutatón általunk kipróbált mobilokon a rövid nyomás a kamerát kapcsolatba be (lezárt kijelző esetén is), illetve amikor már futott a kamera, exponálni tudtunk, míg a hosszabb ideig tartó nyomásra képernyőmentés készült. A fényképeinken jól látható, hogy milyen más parancsokat kaphat az EdgeSense.

Az EdgeSense azért is jó, mert a HTC U11 vízálló.

A tajvani mérnökök elgondolkoztak azon, hogy a vízállóság mégis mire lesz jó nyáron, amikor nem feltétlenül csak a véletlen vízi balesetektől kell megmenteni a mobilt, hanem olyan is előfordulhat, hogy a felhasználó direkt ugrik be a vízbe, mobillal a kezében, mert készíteni akar pár pancsolós képet a medencében. Akinek volt már a kezében vízálló mobil, az jól tudja, hogy a felszín alatt az érintőkijelző nem működik valami megbízhatóan. Ezen segíti a nyomásérzékeny felület, az ugyanis vízben is veszi a parancsokat, a kezünk nyomásával tudunk exponálni.

A vízállóság IP67-es, vagyis egy számmal elmarad a többi mobilon megszokott IP68-tól, és ez azt jelenti, hogy a HTC U11-gyel túl mélyre nem merülhetünk. A szabvány szerint a telefon körülbelül fél órát bír ki legfeljebb 1 méteres mélyéségben.

14 Galéria: HTC U11 Fotó: Tóth Balázs

Beszéli Alexa nyelvét

A mesterséges intelligenciához is egyedi a HTC hozzáállása, mert ara törekszik, hogy a mobiljain futó személyi asszisztense modernebb megoldásokra is tudjon támaszkodni. Az U11 ezért támogatja az Amazon Alexát, az egyik legfejlettebb hanggal vezérelhető asszisztenst.

14 Galéria: HTC U11 Fotó: Tóth Balázs

A HTC mobilja állítólag arra is képes, hogy folyamatosan figyeli a háttérben a naptárbejegyzéseket, ébresztéseket, és megpróbál okosan figyelmeztetni, ha anomáliát észlel. Például előfordulhat, hogy beállítunk egy ébresztést minden reggel fél hatra, és a telefon rákérdez majd, hogy egészen biztosan szombaton és vasárnap is ilyen korán fel akarunk-e kelni.

Hardveresen is felkészítették a mobilt a szóbeli utasítások fogadására, a beépített négy mikrofon akár öt méteres távolságból is jól érzékeli majd a kimondott parancsokat és kérdéseket. A szokásosnál több mikrofonnal azt is be lehet mérni, hogy nagyjából milyen irányból és távolságból jön az észlelt hang. Ennek pedig egy egészen jópofa felhasználási módot is találtak.

Akusztikusan tud fókuszálni a fényképező.

Lefordítom érthetőre a vállalati marketingblablát: ha egy beszélő vagy zenélő társaságot akarunk lefotózni, akkor a HTC U11 beméri a hang forrását, és ez alapján állítja be a fókusztávolságot. A kamera egyébként 12 megapixeles, f/1.7-es rekesszel, optikai és elektronikus képstabilizációval, és villámgyors, 0,3 másodperces autofókusszal. A szemközti kamera itt is nagyobb felbontású a hátlapinál, 16 megapixeles, hogy jó szelfiket tudjunk lőni.

A fülhallgató is továbbfejlődött az általunk már kipróbált HTC U Ultra mobiléhoz képest. Ebben is megtalálható az Ultrán bevezetett akusztikai hókuszpókusz, tehát a gyári füles ultrahang segítségével felméri mindkét hallójáratunk mélységét, és külön-külön beállítja a jobb és bal fülünk hangprofilját. Ezt úgy oldották meg, hogy van a fülesen egy miniatűr mikrofon, ez érzékeli a fülünkről visszaverődő ultrahangot. Az U11 újdonsága az aktív zajszűrés (ANC) funkció. A bemutatón kipróbáltuk a mobil zenelejátszóját néhány nagy felbontású (FLAC) dallal, és bődületesen jól, szépen és erősen szólt.

A kihangosítás is meglepően jó, a bemutató helyszínéül szolgáló tárgyalót a Lánchíd 19 hotel félemeletén rendesen beüvöltötte az U11, és volt olyan jó hangja, mint egy átlagos, kisebb méretű bluetooth hangszórónak. A HTC-sek azt mondják, hogy az üveg hátlap erősíti fel a hangszóró által kibocsátott hangot, ennek köszönhető, hogy a mobil egész teste kamraként viselkedik. A hátlapban egyébként több évnyi fejlesztőmunka van, és öt üvegrétegből áll, ettől tükröződik olyan egyedülálló módon.

A készülék túloldalán, a kijelzőnél sokkal konzervatívabb a HTC hozzáállása. Azért használnak még most is Super LCD-t, miközben a piacvezető gyártók már évekkel ezelőtt átálltak az AMOLED-re, mert a folyadékkristályos megjelenítőnek sokkal a válaszideje, ezért villámgyorsan tudunk lapozni a menüben, és a játékok is pöpecebbül néznek ki. A HTC megtartotta 16:9-es képarányt is, nem állt be a 18:9-es arányig nyújtózkodó Samsung és LG mögé a sorban. A tajvaniak nem akarnak úgy előre sietni, hiszen a tartalmak túlnyomó többsége is 16:9-es képerányban készül, ezért az ettől etérő képaránynál vagy bele kell nagyítani a képbe, és levágni belőle, vagy fekete oszlopokat kell nézegetni a kép két szélén.

A HTC U11 hardveres alapja elég erős, Snapdragon 835-ös rendszercsip kerül a mobilba, 64 GB tárhellyel és 4 GB RAM-mal, a 4G-hálózaton pedig gigabites sebesség is elérhető lesz, amikor a mobilhálózatok is tudnak majd ilyesmit nyújtani. Az U11 június 1-én kerül a boltokba, és állítólag 250 000 forint körül alakul az ára.