Jackdugó nélkül, profi kamerával jöhet a OnePlus 5

Kikerült pár új kép a netre az egyik legjobban várt okostelefonról, a OnePlus 5-ről. Nagy változtatásokra készül a megfizethető árú csúcsmobiljairól ismert kínai gyártó, legalábbis a képek arról árulkodnak, hogy a Moto Z, iPhone 7 és HTC U mobilok után ők is megszabadulnak a jackdugótól.

Könnyen lehet, hogy az EV Leaks által megszerzett képek csak egy prototípusról készültek, és a végleges változatot mégiscsak lehet majd jackdugós fülessel használni, de ahogy egyre több mobilgyártó meglépi ugyanezt, úgy egyre kevésbé zavaró, hogy adaptert vagy spéci fülest kell használni.

Az is jó ideje tudott, hogy a OnePlus 5 már dupla kamerával érkezik. Hogy a képminőség is javuljon, ahhoz a kínai társaság a DxO szakértői segítségét veszi igénybe, hogy ők állítsák be a kamerát. Ez nem is pletyka, hiszen erről a OnePlus is kiadott egy közleményt.

Amellett, hogy a DxO munkatársai profi módon tesztelik a mobilok kameráját, hogy objektíven rangsorolják azokat, maguk is szereztek már tapasztalatokat a hardvergyártásban a DxO One nevű, az iPhone lightning portjára csatlakozó kamerájukkal.

Az még csak sejthető, hogy OnePlus 5 megint a legmodernebb Qualcomm rendszercsippel, a Snapdragon 835-tel érkezik. Várhatóan legalább 6 GB RAM, vagy idén akár már 8 GB is lehet benne. Mivel tavaly a legnagyobb tárhely 128 GB volt, ezt is feltornászhatja a cég 256 GB-ra.