Dupla kamerát kaphat a Samsung Note 8

A hírek szerint dupla hátlapi kamerát fog kapni a Samsung ősszel várható legújabb csúcsmobilja, a Galaxy Note 8 – írja a ZDNet egy dél-koreai médiajelentés alapján, amely a névtelen samsungos forrásra hivatkozik. Ha ez az információ igaznak bizonyul, a Note 8 lesz a Samsung első dupla kamerás mobilja.

A lapok információja szerint a Note 8-nál is marad az áprilisban bemutatott S8 és S8 Plus mobiloknál bevezetett 18,5:9-es kijelzőarány. Maga a kijelző 0,6 hüvelykkel lesz nagyobb, mint a tavalyi Note 7, és 0,1 hüvelykkel nagyobb az S8 Plusénál.

A nyilatkozó samsungos forrás szerint az ujjlenyomat-olvasó helyét még nem véglegesítette a cég, de azon gondolkoznak, hogy a kijelzőbe építsék bele, ahogy a hírek szerint az Apple is tervezi a következő iPhone-nál. Nem lenne meglepő, ha visszakerülne előre a szenzor, mert az S8-nál építette először a hátlapba a Samsung, amivel nem aratott osztatlan sikert.

Már az áprilisi S8-bemutató is presztízskérdés volt a dél-koreai cégnek a gyúlékony akkuja miatt többször is visszahívott tavalyi Note 7 botránya után, de ez a Note 8-ra is igaz, hiszen ez hivatott továbbvinni a csorbát szenvedett Note-sorozatot, és végleg feledtetni a céget kellemetlenül érintő esetet.