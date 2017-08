Google kereső lesz fejhallgatókban

A fejhallgatódon van Google Asszisztens. Kérdezz tőle. Adj ki utasításokat. Ez a te személes Google-öd, mindig készen áll, hogy segítsen.

Szó szerint ezt a szöveget találta meg a keresőcégre szakosodott 9to5 Google hírportál csapata a mobilokon futó Google-alkalmazás kódjában.

Ennél egyértelműbben nem is lehetne arra utalni, hogy egészen szokatlan módon tudunk majd kapcsolatba lépni a keresőcég asszisztensével, feltehetően az otthonunktól távol is. Vicces lenne, ha utcaszerte emberek kiabálnák az „oké guglit”, majd ezt követően szóbeli útmutatást kérnének az aprócseprő problémáik megoldásához. De ezt könnyen elkerülhetjük, mert nyomógombbal is aktiválható lesz az asszisztens, ahogy az a kódból kiderült.

A Google app 7.10-es verziójának telepítőfájljában (apk-ban) számos utalást találtak egy Bistro becenéven megnevezett termékre, mégpedig a fenti idézettel összefüggésben. A kód alapján az értesítéseket is felolvassa majd a Google rendszere, és ezekre reagálni lehet majd.

Mindez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban készül is ilyen fejhallgató. Elképzelhető, hogy a Google csak előkészíti a terepet az audio eszközök gyártóinak, amelyek már szereztek némi tapasztalatot a rivális asszisztensek, a Microsoft Cortana és az Amazon Alexa integrálásával.