Magasra tette a lécet az LG V30 mobil

Az LG V30 mobil bemutatójával kezdődött el Berlinben az IFA kütyükiállítás nulladik napja, és ez még nem a széles publikumnak szól, hanem a sajtónak és az elemzőknek. A nagykövetségek szomszédságában, alig pár sarokra a zölden burjánzó Tiergartentől tartották meg rendezvényt, amelyen több százan kísérték figyelemmel, hogy mi lesz a dél-koreai elektronikai konszern idei aduásza a mobiliparban.

6 Galéria: Bemutatta az LG a V30 csúcsmobilt Fotó: Hernádi Levente Haralamposz / index.hu

A mobilnak az óriási kijelző ellenére is elég jó a mérete, hiszen a telefont bekapcsoló gomb – ahogy eddig is – a hátlapra került, így nem volt nehéz megoldani, hogy faltól falig érjen a panel. A V30 egyik fő extrája a kiváló hangrendszer, ezért természetesen van rajta 3,5 milliméteres jack aljzat is, de ennek az elhelyezése manapság szokatlannak mondható, ugyanis a telefon tetején található. Ezt leszámítva a mobil nagyon jól fekszik az ember kezébe.

Kristálytiszta hang és kép

Abból lehet tudni, hogy a V30 az igazi császár az LG-nél, hogy egészen sokszor elmondták, mi mindenben világelsők ezzel a telefonnal. Természetesen a legfontosabb tulajdonságokat tuningolták tovább, a kamerát és a hangrendszert.

Az LG V30 kamerája f/1.6-os rekesszel exponál, ami a legjobb a ma kapható mobilok körében, és 25 százalékkal több fényt ereszt át, mint az f/1.8-as lencsék. Ez ráadásul üvegből van, nem műanyagból, és az LG szerint az ezzel lőtt képek színei is jobban hasonlítanak a valóságra. Egy plusz alkatrésszel pedig a kép széleinél jelentkező torzításokat küszöbölik ki, ami a nagylátószögű kamerával készített képeknél szokott nagyon megjelenni.



Egészen ügyes zoomot tettek a kamera szoftverébe:

Elég kijelölni egy pontot a képen, és a kamera automatikusan, finom átmenettel rázoomol.

A V-sorozatnak a hangtechnikája is mindig kimagasló volt, ezekben a telefonokban volt először kimondottan ütős digitális-analóg átalakító (DAC). Ezt is tudták fokozni, a V30-ban egy 32 bites ESS Sabre ES9218P csip hajtja meg az audiorendszert. A vájtfülűeknek talán az is mond valamit, hogy a csip

elkülönítve kezeli a jobb és a bal fülbe jutó audiójeleket.

Eddig az LG arra helyezte a hangsúlyt, hogy a lehető legtisztább, az eredetihez hasonlító legyen a hang karakterisztikája, most viszont lehetőséget ad a hangzás finomhagolására, személyre szabására. Választhatunk például erősebb basszust, vagy élő felvételhez passzoló beállításokat.

A hangkezeléseben is vannak izgalmas újítások, bizonyos körülmények közt a hangkimenet is beszáll a hangrögzítésbe (ezt Receiver as a Mic néven emlegeti az LG), amivel az erősebb hangokat – például egy koncerten a zenét – kisebb torzulással tudjuk rögzíteni. Persze a mobil hagyományos mikrofonja is működik ilyenkor, hogy a suttogástól az erős zajokig minden szépen rögzítve legyen.

Az LG V30 erős hardveres alapokat kapott, Snapdragon 835 processzorral, 4 GB RAM-mal és 64 vagy 128 GB-os tárhellyel. A modem gigabites, a kijelző pedig 6 colos Quad HD AMOLED, 18:9-es képaránnyal, ami úgy látszik, most már iparági sztenderd lesz.

Az újítások ellenére sem nőtt nagyra a mobil, sőt, még kisebb is térfogata, mint a tavalyi V20-nak, és talán mondani sem kell, hogy ez is vízálló. Egyedül az akkuidő kérdéses, mert ezt a csúcstechnikát 3300 mAh-val kell majd életben tartani a dolgos munkanapokon. A gyorstöltő tehát a felhasználók jó barátja lesz, hiszen azzal 35 perc alatt 50 százalékra lehet tölteni a mobilt.

A V30 szoftvere Android 7.1.2, de az LG igencsak belenyúlt a kezelőfelületbe. Ezt pedig azért tette, mert a V-sorozat korábbi tagjain két kijelző volt, ám a másodiktól most megszabadultak, és a funkcióit áthelyezték egy kijelzőn lebegő információs sávra. Ez nagyjából megfelel a Samsung Galaxy S8 és Note 8 mobilokon ismert oldalsó információs panelnek, csak másképp jelenik meg előttünk.

Ennyi áradozás után azért egy negatívumot is említenünk kell:

LG V30 nálunk hivatalosan nem lesz kapható.

Igen, az LG Magyarországra nem hoz csúcsmobilt, meg kell elégednünk a gyártó középkategóriás, másodvonalbeli modelljeivel.