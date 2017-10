Ésszel veri el a piacot a Pixel 2

A Google szerdán leszállított két új telefont, a Pixel 2-t és Pixel 2 XL-t, és az iPhone-ok két ellenfelét a berlini bemutatón ki is tudtuk próbálni. A két mobil közt egyedül azt komoly eltérést találtuk, hogy a kisebbik csak öt colos, míg a nagyobbnak 6 colos kijelzője van. Hogy ez ne legyen olyan látványos, a nagyobb telefon OLED-panelje körül alig van káva. Mindkét méretet jól eltalálta a Google, a sima Pixel 2 nők kezében kényelmes lehet, míg az XL-es méret az óriási férfitenyerekben sem tűnik el.

Az a legjobb, hogy a kamera mindegyikben pontosan ugyanolyan. Buta dolog, hogy sok gyártó esetében ezért kell lemondani egy-egy jó eszközről, funkcióról, mert azt csak az általunk használhatatlan méretben kínálják. Vagy esetleg kompromisszumot kötünk, bevállaljuk a kellemetlen méretet. Egyiknek sem felhőtlenül boldog júzer lesz az eredménye.

Egyiken sincs jackdugó

A Google is meg merte lépni, hogy kidobja a régi portot, a fülhallgatókat egy adapterrel kell a telefonra kötni, vagy érdemes inkább bluetooth fülest használni.

A Pixelek külső megjelenéséről még annyit érdemes tudni, hogy kimondottan elegáns, finoman kézbe simulnak, az viszont nem sokat számít, hogy a peremet összepréselve aktiválható a Google Asszisztens. Ez az újfajta vezérlési módszer volt megtalálható a HTC U11-ben is, és már annál a telefonnál sem ájultunk el tőle. A telefonok nagyjából vízállók, IP67 szabvány szerint, tehát az esőt kibírják, a mélybúvárkodást nem.

Tudásban is megegyeznek a Pixel 2-k, az idei legerősebb Snapdragon 835 csip és 4 GB RAM szolgálja ki a futtatott appokat, valamint az Android 8.0-át. Most még nehéz lenne megmondani, hogy mennyire gyors a telefon, hiszen tök üres készüléket nyomtak a kezünkbe, csak egy kamu Google-fiók volt beállítva, hogy el tudjuk küldeni magunknak a Pixelekkel rögzített képeket. Más 835-ös mobilok alapján annyit biztosan állíthatunk, hogy appokkal teletöltve is gyors lesz a Pixel 2.

Az viszont már a rövid teszten is kiderült, hogy a Pixel kamerája fenomenális fényképeket készít. Ezt még jó lenne tüzetesebben megvizsgálni, mert a bemutatón a megszokottól eltérő, mesterséges volt a megvilágítás, hogy a telefonok jól látsszanak. Az elkapott jelenetek sem hétköznapiak, elég ritkán rohangálnak körülöttünk brutális erős fényt szóró kamerák.

Ésszel, gépi tanulási algoritmusokkal, egyetlen lencsével megoldották a térlátást és a szimulált mélységélességet.

A többi gyártó mind két kamerával próbálkozik, sőt, azt mondják, hogy a mélységélesség a dupla lencsés felépítés fő indoka. Itt nyilvánvalóan kétféle iskola ütközik egymásnak, sok fotós ellenezné, hogy algoritmusok szedjék ízekre a képeit, és teljesen mesterségesen jöjjön létre ez a képhatás, mintha valami Photoshop-szűrőt húznának rá a képre rögtön exponálás után, ellenben az optikai (-nak mondott/vélt) kétkamerás megoldással többen ki vannak békülve. Pedig mindkettő mesterséges egy tisztességes DSLR-en létrejövő mélységélességhez képest.

A Pixel 2 talán mégis meg tudja győzni a szoftveres manipuláció ellenzőit, mert kiváló minőségben dolgozik, sok gyártó két kamerával se tud ilyet. A Google azonban az előlapi kamerával is megoldja.

Egy pillanatig sem állítom, hogy a Pixel 2 kamerája tökéletes lenne, mert előfordultak bemozdulások, elhomályosodott részletek, ám ettől még az összkép erősen pozitív. Az éles, kiemelt résznél például a hajszálak is egész jól látszanak. A Google azt mondja, hogy milliónyi képpel tanította be a rendszerét, hogy felismerje, mit kell kiemelni, és mi az elhomályosítható háttér. Ez meglepő fordulatot hozott, amikor megpróbáltam lefotózni az új Pixel Buds füles szürke dobozát, és hiába az volt a közeli fő téma, egy homályos massza lett belőle, és a kicsit hátrébb lévő emberek lettek élesek. Normál portré esetében azonban elég jól működött.

A Google a teljes konkurenciát agyonverte fotózásban, ezt mutatja a profi kameratesztelők által adott rendkívül magas pontszám. Alig pár héten át tarthatta meg az iPhone 8 Plus a világelső pozícióját az elismert ranglistán. Egyedül annak örülhet az összes gyártó, hogy a Google mindig betartja a menetrendet, évente csak egyszer tart hardveres bemutatót, szóval jövő októberig lehet küzdeni a trónfosztásért, mielőtt kijönne a Pixel 3.

Nem vagyunk jósok, de azért sokat elmond, hogy a Google zsinórban kétszer tudta megszerezni az első helyet, és az egész világon nekik a legfontosabb, hogy a kamera hibátlanul működjön. Ez kell ugyanis a saját keresőmotorjuk kiszolgálásához, és hogy a mobilon futó intelligens asszisztens pontosan tudja, mit rögzítettünk képen. Éppen emiatt izgalmas telefon a Pixel 2, hogy a hardveren túl is sokat fel tud mutatni, és kellőképp alátámasztja a Google új szlogenjét, amely alapján már nem a mobil a legfontosabb dolog a világon, hanem a mesterséges intelligencia. Más kérdés, hogy a mobil azért még most is megkerülhetetlen, az MI futtatásához és a képek rögzítéséhez szükségük van egy jó telefonra.