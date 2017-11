1,3 millió dolláros befektetést kapott egy magyar startup

Közleményt adott ki a Shapr3D startup, amelyből kiderült, hogy óriási összeget szereztek az elmúlt hetekben 1,3 millió dollár tőkét kaptak külföldi, neves befektetőktől.

"Ezzel beléptünk abba a körbe, akik magyar startupként neves, nemzetközi befektetőktől szereztek befektetést, a Prezi, Ustream, Logmein, AImotive és Bitrise mellé" - írták.

A pénzből fejlesztik a 3D nyomtatást megújító applikációjukat és új embereket is felvesznek majd a csapatukba, valamint elkezdik vele megalapozni a Siemens-szel közös partnerségüket. A befektetők közt olyan nagy nevek vannak, mint az InReach Ventures (londoni cég, akik korábban olyan cégekbe szálltak be, mint a Dropbox, Ebay, Instagram, Snapchat, Twitter) és a Lifeline Ventures (Helsinkiből, a cég egyik befektetése a Supercell, akik a Clash of Clanst, Clash Royalet, Hay Day mobilos játékokat fejlesztik).

A Shapr3D-ről már korábban is írtunk, legutóbb akkor, amikor az iPad Proról készült hivatalos promóanyagba válogatta be őket az Apple.