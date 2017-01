Megvan a Minecraft felvásárlásának első áldozata

Mikor a Microsoft egy kazal pénzért megvásárolta a Minecraftot annak eredeti megalkotójától, a Svéd Markus Perssontól, sokan azt gondolták, hogy a játéknak kész, vége, befellegzett. Nos, ma részben igazuk is lett: a Microsoft ugyanis állítólag leállítja a Minecraft fejlesztését, de nem az egész játékét, csak a Windows Phone-os változatból nem lesz új, azon belül is csak a 8.1-es és a 10-es mobil oprendszereken.

Ez azért is fura, vagy inkább nagyon is beszédes, mert a Minecraft nagyjából minden létező és kurrens platformon jelen van, és ahol jelen van, ott baromi sikeres is, például a Sony jelenlegi és előző generációs Playstationjein is. Az, hogy (egyelőre meg nem erősített hírek szerint) mégis a WP-s kliens hal meg, sugallja, hogy mennyire érte meg foglalkozni vele.

Egész pontosan nem minden olyan mobileszköz esik ki, ami Windowst futtat, mert csak a kifejezetten mobilokra tervezett Windowsokról szól a pletyka, a teljes értékű Windows 10 futtatásra képes, de mobileszközök továbbra sem maradnak Minecraft nélkül.

Egyes elemzők szerint ez sokkal kevésbé szól magáról a játékról, és sokkal inkább az operációs rendszerek jövőbeli esélyeiről: minek fejlesztene oda a Microsoft, amiben már ő maga sem lát sok fantáziát.