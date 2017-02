Jövő szombaton végig lehet játszani a videojáték-történelmet

A régi és új videojátékok rajongói nem panaszkodhatnak arra, hogy ne volna nekik való rendezvény. A Playiteken évek óta ki lehet próbálni a legújabb játékokat, a kevésbé mainstream bulikon pedig könnyű összefutni régebbi klasszikusokkal. Az általában áprilisban esedékes ReGamex és az őszi PixelCon is főleg ez utóbbiról szól, és hamarosan egy újabb gémerparti mutatkozik be: a SaveGame (ami nevében még hozzáteszi hogy "Független Videojáték Kiállítás", jelezve, hogy nem játékkiadók- vagy forgalmazók által szervezett kezdeményezésről van szó, hanem játékosok csinálják játékosoknak).

Az első SaveGame február 11-én szombaton lesz a Lurdy Konferencia és Rendezvény Központban, és minden fontos infó megtalálható a rendezvény Facebook-eseményén , de a legfontosabbak: kapunyitás délelőtt 10-kor, kapuzárás este 7-kor, a belépő 1500 forint, de 10 éves korig ingyenes.

Az esemény leginkább arra koncentrál, hogy sok játszható konzolt és számítógépet mutasson a videojáték-történelemből. Ezeket persze ki is lehet majd próbálni, és az erőteljes retro vonal mellett mai gépek is lesznek, szóval Atari 2600-tól a Commodore-gépeken és a régi pc-ken át a PlayStation 4-ig sok mindennel lehet játszani, több VR gép is lesz. A szervezők nem titkolt célja megismertetni a fiatalabb játékosokkal a régi idők hardvereit és játékait.

Az egész napos játék mellett lesznek versenyek és kvízek nyereményekkel (a fődíj egy PlayStation 4), lesz még cosplay, magyar indie fejlesztők bemutatkozó játékai, youtuberek előadásai, és más gémerkörökben ismert arcok. A kiállított gépek jelentős részét az Indexen is többször riporttémaként szereplő ReGamex szervezői viszik a SaveGame-re, így akinek mond valamit az, hogy "retro parti a Csokiban", bátran tegyen egy próbát. Akinek nem, az meg azért.