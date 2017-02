Az Overwatchcsal olajat kapott a mindig lobogó "pc vagy konzol" vita

Komoly gondokat okoz az egyik legnépszerűbb netes lövöldözős játék Xbox One-os verziójában, hogy a kompetitív módban egyesek azzal tesznek szert komolyabb előnyre, hogy nem a konzoloknál megszokott, analóg karos kontrollerrel játszanak, hanem egérrel és billentyűzettel.

A kontroller vs. egér-és-billentyűzet legalább olyan régi szembenállás a játékvilágban, mint az, hogy a konzol vagy a pécé jobb-e. Nagy különbség, hogy míg az utóbbi teljesen parttalan vita, mert millió szubjektív okot lehet felsorolni mindkét oldalon, addig a billentyűzet és az egér egész egyszerűen tényleg alkalmasabb a játékok irányítására, pláne az olyan kompetitív játékokban, ahol a pontosságnak és a gyorsaságnak is nagy szerepe van.

Annyira nagy a különbség, hogy tulajdonképpen ez az egyetlen ok, ami miatt bár már évek óta lehetőség lenne rá, a Microsoft nem ereszti össze a pécén, Windowson játszó népeket az xboxos közösségekkel – egyszerűen túl nagy a különbség a két irányítási mód eredményessége között még akkor is, ha kontrollerrel is lehet csodákat művelni.

Most az Overwatch az a játék, ahol a játékosok lázadozni kezdtek a fejlesztő Blizzard által üzemeltetett fórumokon amiatt, hogy egyesek kontroller helyett egeret és billentyűzetet használnak. A fejlesztők kijelentették, hogy ők is ellenzik a dolgot, de sokat nem tehetnek, a megoldás ugyanis nem az ő kezükben van.

Ahhoz, hogy valaki Xbox One-on egérrel és billentyűzettel tudjon játszani, nem elég, hogy bedugja azokat a gép USB-portjaiba, kell egy olyan, külön gyártó által készített átalakító is, amely képes a kontroller jeleihez hasonlóvá alakítani a billentyűzetből és egérből érkező jeleket. A Blizzard szerint két megoldás lehet: a Microsoft (és a Sony, amúgy) vagy elérhetővé teszi a kontrollertől eltérő beviteli eszközök támogatását mindenkinek, vagy egyszerűen letiltja az amúgy igen drága, 100 dollár körüli átalakítókat is.