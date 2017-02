A Rockstar volt igazgatója játékfejlesztő stúdiót nyit Budapesten

A nemrég bezárt budapesti Crytek-fejlesztőcsapat volt tagjaiból is toboroz Leslie Benzies, aki szintén a fővárosban nyit új játékfejlesztő-stúdiót. Benzies korábban a Rockstar Gamesnél töltött be vezető pozíciót és vezető fejlesztőként dolgozott a Grand Theft Auto harmadiktól ötödik részéig.

Benzies mostanában az Everywhere név alatt futó játékán dolgozik, az Edingurgh-i és Los Angeles-i irodák mellett a budapesti lesz a harmadik helyszín, ahol a játék egyes részeit programozzák. Az Everywhere-ről magáról nem sokat lehet tudni, Benzies korábban egy olyan platformként írta le, melyen a játékosok játék közben egymást is szórakoztathatják, „elmosva a valóság és a szimulált világ közti határokat”, jelentsen ez bármit is. A lényeg, hogy a játékon számos korábbi GTA-készítő is dolgozik.

A budapesti irodát a Crysis Hungary korábbi vezetője, Kristoffer Waardahl vezeti majd, ő korábban olyan játékokon dolgozott, mint a Crysis Warhead vagy a Ryse: Son of Rome. A kiadott sajtóközlemények alapján a felek kölcsönösen el vannak varázsolva a lehetőségtől, hogy részesei lehetnek annak a csapatnak, amely életre kelti az Everywhere-t.