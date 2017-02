Ilyen egy masszív videojátékos Trump-ellenes akció

Még hat napig a Humble Bundle legújabb nagyszabású akciója, ami egyben kiállás az Egyesült Államok új elnökének kül- és belpolitikája ellen. A korlátozott ideig megvásárolható Humble Freedom Bundle nevű folyamatosan bővülő csomagban több mint 600 dollár értékű, Steamen elérhető játékot (és néhány hangos- és e-könyvet) kap a felhasználó mindössze harminc dollárért.

Több mint 2,5 millió dollárnál tart a számláló hat nappal az akció vége előtt

Az emigráció pozitív hatásai mellett állást foglaló Humble Bundle a bevétel teljes egészét három civil szervezetnek utalja: az Amerikai Polgárjogi Unió (American Civil Liberties Union, ACLU), a Nemzetközi Menekültügyi Tanács (International Rescue Committee, IRC) és az Orvosok Határ Nélkül (Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières, MSF) osztozik majd a befolyt összegen.

A diszkont játékcsomagok forgalmazója még azt is vállalta, hogy ugyanannyit hozzátesz az összeghez, amennyi a vevőktől befolyik, legfeljebb háromszázezer dollárig. Ezt mondjuk a jelenlegi állás szerint meg is teszik, mivel jócskán több mint háromszázezer dollár folyt eddig be: a folyamatosan pörgő számláló a cikk írása pillanatában több mint 80 000 eladott játékcsomagot mutat, a bevétel pedig több mint 2,5 millió dollárnál tart.

A csomagban lévő csaknem ötven játék listája a Humble Bundle oldalán böngészhető.