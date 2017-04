Retro gémerek, májusban a helyetek!

Jól indul a május a retro videojátékok rajongóinak, rögtön az első két hétvégén is lesznek nekik szóló programok.

Május 6-7-én már kilencedszer rendezik meg a ReGamEx nevű eseményt , vagyis az éves budapesti retro videojáték és kvarcjáték kiállítást. A helyszín szokás szerint a rákospalotai Csokonai Művelődési Ház, vagyis a legendás Csoki. A kiállításon nemcsak nézelődni lehet, a játéktörténeti érdekességek egy részét ki is lehet majd próbálni.

A ReGamEX egyik célja bemutatni az utóbbi negyven év bődületes technikai fejlődését a videojátékok evolúcióján keresztül, főleg a fiatalabb generációknak. A történelem nem változik, de mindig előkerül valami olyan régi-új dolog, ami korábban még nem szerepelt a tárlaton. Így lesz ez most is, a kipróbálható gépek között is találunk majd újdonságokat, és a kiállított masinák között is lesznek eddig még nem látott igazi kuriózumok – ígérik közleményükben a szervezők.

Emellett viszont sok más program is lesz: arcade és flippergépek, filmvetítés, videojátékos témájú árusok, kézműves foglalkozás, társasjátékos zóna, modern VR-eszközök kipróbálása, Nintendo Zóna és videojáték kvíz.

Egy héttel később, május 13-14-én a szegedi geekek is örülhetnek, akkor lesz a 8. Szegedi retro számítógép, video- és quartzjáték kiállítás a Szent-Györgyi Albert Agorában. Itt is több száz kiállított és több tucatnyi kipróbálható régi számítógéppel, video-és quarztjátékokkal várják a látogatókat.