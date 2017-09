Japánban játszani és meghalni

A „hogyan tüntessünk el egy százjenest egy perc alatt” nevű bűvészmutatvány roppant egyszerű, igazából bárki megtanulhatja elsajátítani három egyszerű lépésben:

Csütörtökön nyílik a Távol-Kelet legfontosabb videojátékos expója, a Tokyo Game Show (TGS). Idén a helyszínről tudósítunk – de ide napokkal a rendezvény előtt érdemes elutazni, és nem csak az akklimatizálódás miatt. Egy európai gémernek Japán olyan, mint a közmondásos Róma: egyszer el kell jönni ide, megtapasztalni, látni a furcsaságait, különösen a geeknegyedet, Akihabarát. Persze az európai gémer jól teszi, ha némi nyitottsággal áll az ország játékkultúrájához: ez nem a pc master race fellegvára, és a Commodore-t hírből sem ismerik abban a bölcsőben, ahol a Nintendo Entertainment System, a Sega Genesis vagy éppen az első PlayStation született. A helyi régiségboltokban – a leghíresebb a Super Potato – hegyekben állnak a régi japán konzolok, de egy fia ötnegyedes flopit nem találni. A játéktermekben pedig a Tekken-szerű verekedős játékok és a másodpercenként száz ellenséges lövedékkel büntető bullet hellek mellett a több gépen játszott multiplayer játéktermi akciókra és a bizarr, kézzel tapicskolós ritmusjátékokra gerjednek a helyi popkultúrába nyakig merült otakuk.

Mondanom sem kell, hogy a TGS sem pont olyan, mint a Los Angeles-i E3 vagy a kölni Gamescom. Az expót 1996 óta rendezi meg a Makuhari vásárközpontban egy erre alakult iparági szervezet, a Computer Entertainment Supplier's Association (CESA), szövetkezve az ország egyik legnagyobb kiadójával, a Nikkei Business Publicationsszel. A négynapos banzáj első két napja a szakmáé meg a sajtóé, a harmadik és negyedik napon viszont bárki jegyet válthat potom 1200 jenért (nagyjából 2,4-gyel kell szorozni a forintösszeghez). Tavaly a show rekord látogatószámmal zárt: 271 224 emberrel, amihez képest az E3 idei 68 400 látogatója bakfitty, inkább a Gamescom 350 ezrével azonos nagyságrend. Ugyanakkor az arányok egészen mások, mint a kölni show-n.

Például nincs jelen az egyik legnagyobb konzolgyártó, a Microsoft. Az Xbox One japán eladási adatait nézve ez nem is olyan meglepő, és mint említettem, a pc-nek sem áll a zászló. Sokkal meglepőbb, hogy a Nintendo is hiányzik, pedig patinás japán konzolgyárosként illene neki ott lenni. A távollét oka, hogy a cég még a kezdetekkor összeveszett a CESA-val, és bár már enyhült a viszonyuk, Mario szellemi holdudvara azóta sem vonul ki a TGS-re (sőt, 2001-ig ellenrendezvényt szervezett a show idejére). Hogy akkor mire lehet számítani az idei Tokyo Game Show-n? Erre a tíz dologra biztosan:

A Sony egyedüliként kint lesz a három nagy konzolgyártó közül. Mellette a nyugati gémerfülnek ismerős nagy japán kiadók is, mint a Namco Bandai, a Capcom vagy a Square Enix (sőt, elvileg a Konami is, érdekes lesz látni, mivel rukkolnak ki a poszt-Kodzsima érában). Nyilván Európából az ő újdonságaikat érdemes leginkább figyelni.

Szerepjátékok, kártyajátékok, online játékok, külsőnézetes akciójátékok – és ezek tetszőleges kombinációi. A japán piacon ezek a legnépszerűbb műfajok, nemigen lehet számítani autószimulátorra, stratégiára, vagy akár csak egy hagyományos fps-re. Nyugati szerepjátékok helyett pedig jRPG-fölény, naná.

VR-játékok. Az éppen futó (vagy legalábbis lassan kocogó) iparági trend Japánt is elérte, nem véletlenül lett az idei show mottója is az, hogy „Reality Unlocked”. Amiből ugyan pont a virtuális rész hiányzik, de higgyék el, a CESA ezzel is arra akar célozni, hogy lesz egy csomó VR-játék a standokon.

Okostelefon-sarok. Ami valójában nem is sarok, hanem inkább csarnok, mert a show nagyjából 30-40 százalékát a telefonos játékok teszik ki. Elképesztően népszerűek Japánban a mobiljátékok (amik jellemzően valamilyen közösségi kapcsolódással is bírnak). Utoljára öt éve voltam TGS-en, akkor a metrón minden második ember Nintendo DS-sel vagy okostelefonnal játszott. Mostanra annyi változott, hogy DS-et már nem láttam; aki játszik utazás közben, szinte mind mobilon teszi. (Azért pár DS- és PR Vita-cím is várható talán.)

Családbarát játékok. A pc-s címek részben azért is hiányoznak, mert a legbizarrabb, felnőtteknek is csak óvatosan ajánlható japán játékok pc-re jönnek ki, ezeket pedig a CESA nem engedi be a show-ra. A másik végletet, a cuki – sőt: kawaii –, egészen kis gyerekekre szabott programokat viszont olyan mennyiségben, hogy külön szekciót is kaptak. Idén az ismertebb kiadók közül a Taito és a Sega készül a témában valamivel.

Mijamoto Sigeru Videojáték-fejlesztő Akadémia, felső tagozat – avagy 2012 óta a TGS-en kiemelt standokon mutatják be, hogy miket múvelnek Ázsia fiatal, feltörekvő fejlesztői.

Mijamoto Sigeru Videojáték-fejlesztő Akadémia, alsó tagozat – avagy a művészeti és műszaki egyetemeken még csak játékfejlesztőnek tanuló diákok is kapnak egy kis rivaldafényt.

Hoppá, esportok! Az esport öt éve még egyáltalán nem volt jelent a TGS-en, aztán 2014-ben rendeztek egy Street Fighter-versenyt, és azóta egyre jobban próbálja behozni az ebben a tekintetben a nyugati játékkultúra nyomában lihegő rendezvény a lemaradást. Idén a Sega és a Samsung támogatásával nyolc játékban is lesznek versenyek, mégpedig: Phantasy Star Online 2, Winning Eleven 2017/2018, Call of Duty: Infinite Warfare, Monster Hunter Double Cross (Nintendo Switch verzió), Puzzle & Dragons Radar, Street Fighter V, Overwatch, Counter-Strike Online 2.

Fülesek, kontrollerek, kormányok, spéci székek és egyéb játékkiegészítők – ezek külön szekciót kapnak a show-n, hangsúlyosabban, mint mondjuk egy E3-on.