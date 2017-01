Amikor liberális firkászok gyártják az álhíreket, hogy konzervatívokon röhöghessenek

A Buzzfeed az álhírgyárak leleplezésében és az egész álhírjelenség feltárásában aktív szerepet játszik, de a legújabb nyomozásuk bogozta ki az eddigi legszürreálisabb történetet.

A sztori ismerősen indul. Január 23-án megjelent egy hihetetlenül ostoba, ettől függetlenül a közösségi médiában szanaszét osztott cikk arról, hogy Trump eltávolíttatja az iszlám szimbólumokat a Fehér Házból, és felszámolja az iszlám rituálékat is. Nincs többé napi ötszöri ima, félholdak és imaszőnyeg, vége Obama elborult világának – derül ki a Republican News nevű oldal cikkéből .

A Buzzsumo nevű közösségimédia-elemző szolgáltatás szerint közel 700 ezer megosztásnál jár ez a remek írás, amely – csak a rend kedvéért – természetesen nem igaz. A Buzzfeed előbányászta az oldal tulajdonosát, a Londonban élő Ike Offort, akit sikerült is elérniük. A saját bevallása szerint főállásban tudósként dolgozó férfi nem mentegetőzött, szerinte a sztori teljesen igaz:

Néhányan álhírnek meg ilyesminek gondolják. De a lényeg, hogy vannak forrásaink néhány dologról. Persze nem tudunk semmit bizonyítani, ez a helyzet a hírekkel.

Hogy a hírekkel mi a helyzet, azt hagyjuk is, de a Republican News álhírét természetesen sorban vették át más oldalak is. Az egyik legjobban futó változatot az Oriental Times nevű nigériai híroldal hozta össze, az ő cikkük 54 ezer megosztás fölé jutott. De a Buzzfeed összesen 30 olyan oldalt azonosított, amelyek igaz hírként tálalva átvették a sztorit három napon belül. Ezek közül több is nigériai, ahol egyébként Offor is született. Ezenkívül olyan macedón oldalakon is visszaköszönt, amelyek még a választási kampány idején az álhírgyár legszorgosabb munkásaiként tolták Trump szekerét (hirdetési bevételekért, nem politikai szimpátiából).

Fotó: Jonathan Ernst / Reuters Donald Trump az Ovális Irodában

Kamuból lettünk, kamuvá leszünk

Idáig a történet nagyjából úgy néz ki, mint bármelyik nagyobb karriert befutó álhír életútja. Ennek a sztorinak viszont az az érdekessége, hogy már az eredeti is másolat, méghozzá a Resistance: The Last Line of Defense nevű oldal december 4-i cikkének a szó szerinti újramelegítése. A Buzzfeed érdeklődött is Offornál, aki erre azt mondta, nem ismerte ezt az övével szó szerint megegyező, korábbi cikket.

Ez az oldal első ránézésre pont ugyanolyan álhírgyár, mint a fentiek. Jobban megnézve viszont kiderül, hogy valójában egy viccoldalról van szó, amely kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy annak rendje és módja szerint rommá trollkodja az álhírekre nyitott konzervatív olvasóközönségét. A Buzzfeednek már korábban feltűnt az oldal, mert ontják a hülyeséget, a cikkeik pedig nagyon pörögnek is a neten, ezért még korábban felvették a kapcsolatot az oldal alapítójával, aki Ezekiel Wilekenmeyer néven azonosította magát, bár fura lenne, ha tényleg így hívnák.

Wilekenmeyer mindenesetre elmondta, hogy a Resistance: The Last Line of Defense eleinte teljesen legitim, konzervatívoknak szóló híreket publikált, de a terv végig az volt, hogy miután bevonzanak egy csomó olvasót, egyszer csak üzemmódot váltanak, és tövig nyomják az álhírpedált. A Buzzfeednek azt írták, olyan cikkeket akartak írni, amelyek

olyan nevetségesek, hogy csak egy idióta hiszi el őket.

2016 elején indultak, aztán majdnem egy év szorgos gyűjtögetés után váltottak. A dolog bejött, a Facebook-oldalukat ma 112 600-an követik.

Fotó: The Resistance: The Last Line Of Defense / Facebook

Tények, amelyek nem feltétlenül léteznek

Felmerülhet, hogy emberek tízezreinek a félrevezetése akkor is félrevezetés, ha viccből csinálják. A történetnek viszont szerves része az is, hogy az oldal nem igazán titkolja, hogy trollkodik, sőt kifejezetten sportot űz abból, hogy szétoltja a saját lelkes követőit.

Az egy dolog, hogy az oldal a leírásában közli, hogy szatirikus lap, sőt azt is, hogy "a cikkeikben előfordulhatnak tények, amelyek nem feltétlenül léteznek", és minden, valós személynek tulajdonított mondat bennük teljes halandzsa. De többször osztottak meg a célközönséget nyíltan lehülyéző tartalmat is, például hogy Trump támogatottsága már 114 százalék, vagy hogy több fekete szavazott rá, mint annak idején Abraham Lincolnra. Mondjuk ez utóbbi végül is igaz.

Mint kiderült, Trump támogatói idióták, még akkor is, amikor nyíltan az arcukba mondjuk, hogy átvertük őket

– írta Wilekenmeyer, ami, ha a Trump-támogatókra úgy általában nyilván nem is igaz, de az ő követőikre úgy tűnik, mindenképp.