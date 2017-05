Így lesz egy Facebookon osztogatott sutkából kőkemény orosz propaganda

A Krím-félsziget orosz bekebelezése után még javában tartott a kelet-ukrajnai krízis, amikor 2014. április 10-én megérkezett a Fekete-tengerre az Egyesült Államok haditengerészetének egyik rombolója, a Tomahawk típusú robotrepülőgépekkel és Aegis rakétavédelmi rendszerrel felszerelt USS Donald Cook. A hadihajó azért érkezett a térségbe, hogy jelenlétével támogassa a Krím elfoglalása miatt aggódó kelet-európai szövetségeseket, illetve hogy hadgyakorlaton vegyen részt, és romániai, valamint török támaszpontokat keressen fel.

A Cook fekete-tengeri látogatását április 12-én elég komoly incidens zavarta meg, amiről széltében-hosszában beszámolt a világsajtó: a hajót megközelítette két Szu-24-es csatarepülőgép, és az egyik egy másfél órás intervallumban 12-szer közel repült a nemzetközi vizeken haladó hadihajóhoz. A párban járőröző Szu-24-esek nem voltak felfegyverezve, ellentétben a Donald Cook-kal. Az amerikai részről mindenféle nemzetközi egyezményt sértő provokációnak, mélyen szakmaiatlannak tekintett akció során sem a repülőgépnek, sem a Donald Cook-nak sem esett bántódása, a Pentagon hivatalos közlése szerint a hadihajó “bőven képes lett volna megvédeni magát”, amennyiben támadás éri. Az oroszok viszontválaszukban azzal vádolták a NATO-t, hogy az amerikai hadihajó megsértette a Montreux-i egyezményt, ami többek között a Fekete-tenger térségéhez nem tartozó országok hadihajóinak fekete-tengeri jelenlétének időtartamát korlátozza.

A kölcsönös vádaskodáson túl egyik fél sem kommentálta részletesebben az incidenst, ami után a hadihajó Konstancába érkezett a tervbe vett közös amerikai-román hadgyakorlatra, fogadva a hivatalos látogatás keretein belül a fedélzetre érkező Traian Basescu román elnököt is.

Érdekes módon, napra pontosan két évvel később az incidens megismétlődött, az ezúttal a Balti-tengeren hajózó USS Donald Cook és két Szu-24-es részvételével: az orosz gépek támadásokat szimuláltak a nemzetközi vizeken hajózó amerikai rakétaromboló veszélyes közelségében.

Fotó: US Navy A 2016-os incidens során közel repülő Szu-24-es

És még érdekesebb módon, szinte pont három évvel később, 2017. április 15-én az orosz állami tévé, a Rosszija-1 hírműsora, a Vesztyi arról számolt be, hogy Oroszországnak olyan fejlett, több célúan bevethető elektronikai hadviselésben használható fegyverei vannak, amik képesek mondjuk egy komplett hadihajót megbénítani. És a Vesztyi összeállítása szerint pontosan ez történt 2014. április 12-én. Íme az orosz rádióelektronikai hadviselésről szóló 3 perc 42 másodperces hírösszefoglaló, benne 1 perc 15 másodperctől a Cook-incidensről szóló hír:

Az állami csatorna állítása szerint a fegyvertelennek tűnő Szu-24-es igazából a legkorszerűbb rádióelektronikus harci rendszerrel volt felszerelve, amivel sikerrel megzavarta, kiiktatta a Donald Cook rakétavédelmi rendszerét, az Aegis-t, védekezésre képtelenné téve ezzel a hadihajót. Az orosz híradás szerint az orosz pilóta akkor kapcsolta be a Hibini nevet viselő elektronikus harcászati rendszert, amikor az amerikai hadihajó légvédelmi radarja bemérte a repülőgépét.

A hír egész gyorsan terjedt, előbb az orosz médiában, majd brit bulvárlapokon át egészen a Fox News-ig bezárólag beszámoltak arról, hogyan tett állítólag harcképtelenné egy szem orosz harci repülőgép egy korszerű amerikai csatahajót. Egyes híradások már azt is részletesen ecsetelték, hogy a Hibinit tesztelendő az orosz harci gép 12-szer imitált rakétatámadást a szégyenletesen megbénult hajó ellen, és ez annyira demoralizálóan hatott a gyenge idegrendszerű legénységre, hogy miután a Donald Cook sietve behajózott Konstancába, 27 életét féltő tengerész azonnal kérte leszerelését.

Ha mindez kissé hihetetlenül hangzik, ne csodálkozzanak, mert tényleg az.

Klasszikus orosz propagandaanyag, álhír a javából, veretes hoax.

A nemzetközi kapcsolatokat monitorozó és elemző Atlanti Tanács egyik műhelyének, a Digital Forensic Research Labnak három kutatója, Ben Nimmo, Nika Aleksejeva és Donara Barojan alaposan megkapargatta a történetet, a Mediumon közölt cikkükben bemutatták, hogyan öltött formát és terjedt el a USS Donald Cook-ot megleckéztető, felsőbbrendű orosz haditechnika fiktív sztorija.

A kutatókat a Vesztyi híradásában hivatkozott kissé furcsa szöveg vezette nyomra. Az orosz tévé híre ugyanis teljes egészében egy, az orosz közösségi médiában széles körben megosztott szövegen alapul, ami állítólag az egyik amerikai matróz, egy bizonyos Johnny levele kedveséhez Maryhez. A jellegzetes kulcsszavak alapján találtak is még elérhető verziót a levélből, például itt is olvasható teljes egészében, egy 2014. április 19-i Facebook-posztban. Az angol szöveg olyan szófordulatokat tartalmaz, amik elég távol állnak az anyanyelvi angoltól (leginkább olyan ízű, mintha fordítógéppel készült volna), és a posztok végén fel is tűnik az eredendően orosz nyelvű forrás: Dmitrij Szedov orosz politológus, újságíró, publicista 2014. április 17-én közzétett, humorosnak, parodisztikus szánt írása a fondsk.ru oldalon: “Az az átkozott orosz ócskavas”.

Az amerikai tengerész levele, amit az orosz állami tévé hitelesnek állított be, és hírt alapozott rá, tehát teljes egészében fiktív, az amerikai haditengerészetet kifigurázó szöveg, ami a nyugatot amúgy is előszeretettel ostorozó Szedovtól származik, és a Stratégiai Kultúra Alapítvány honlapján, a vélemények rovatban jelent meg. Valahol rendkívül szórakoztató, hogy az eredetileg orosz nyelvű gúnyolódó írás pár nappal az incidens után, már hevenyészett angol fordításban terjed a közösségi médiában, mint szegény, megszégyenült Johnny levele, hogy aztán három évvel később oroszra visszafordítva jelenjen meg az állami tévé hírműsorában, mint hiteles hírforrás, és hogy végül az angol nyelvű kiadás kedvéért ismét angolra fordítva keltse fel az álhírek terjedésével foglalkozó amerikai kutatók figyelmét.

Ezzel akár le is lehetne zárni az ügyet, de pár dologra, amik az álhír természetét remekül mutatják, azért érdemes még rámutatni:

Szedov szövegét megjelenése után két nappal a freepress.ru nevű orosz oldal a humor rovatban másodközölte.

A Sputnik News német kiadása április 21-én már azzal futtatta a sztorit, hogy egy orosz Szu-24-es lenullázott egy amerikai rombolót a Fekete-tengeren. Itt született meg először az álhír, ami Szedov szövegére alapozva számolt be a történtekről.

A tömeges tengerész-leszerelésről hivatalosan a Novorosszija hírügynökség számolt be 2012. április 18-án, de elsőként egy 2014. április 14-i pikabu.ru-n fellelt posztban említették (a pikabu.ru kábé olyan, mint annó a Szánalmas.hu volt: vicces, sokkoló, vagy éppen pornográf képek, videók, történetek blogszerű internetes gyűjteménye).

2014. április 30-án az állami kézben lévő Rosszijszkaja Gazéta napilap már hosszasan taglalja, hogyan ütötte ki a Hibini az Aegist és a Donald Cook-ot, és médiajelentésekre hivatkozva számolt be a 27 tengerész leszereléséről. Ekkor azonban ideiglenesen megállt az álhír terjedése.

A hoax 2014. szeptemberében kelt újra szárnyra, ezúttal már Oroszországon kívül, amikor az amerika-ellenes voltairenet.org összefoglalta és spanyolra fordította a Rosszijszkaja Gazéta anyagát. Ezt francia, portugál, arab, német, olasz, lengyel, majd végül angol fordítások követték a Voltaire Network berkein belül.

A Voltaire Network hírét számos amerikai álhíroldal vette át, írt róla többek között az akkor még csak üzletemberként funkcionáló Donald Trump kedvence, az InfoWars is. A média fősodrába azonban ekkor még nem került át.

2015. február 26-án a a Hibini rádióelektronikai zavaró rendszert gyártó KRET, az állami Rostech leányvállalata hivatalos közleményben méltatta saját termékeit. A Hibiniről szólva kifejezetten azt írták, hogy csak Szu-30, Szu-34 és Szu-35 típusú repülőgépekre telepítették eddig, és az hogy 2014. április 12-én Szu-24-es repülőgép használta volna a USS Donald Cook ellen, nem más mint hírlapi kacsa.

2016. januárjában egy másik KRET közlemény megerősíti, hogy nevetséges koholmány a sztori.

A Vesztyi 2017. április 15-i híradásától számítva csupán 4 nap kellett, hogy brit bulvárlapok közvetítésével megjelenjen az amerikai média fősodrában, a Fox News-on az orosz propaganda híre és egyúttal annak cáfolata. A manistream média alapvetően kellő kételkedéssel, de a forrásoknak nem utánamenve, felületesen tálalta a sztorit.

Az “alternatív” híroldalak (amik gyakran csak nettó klikkvadászatban, vagy kifejezetten a Kremlből irányított orosz propaganda terjesztésében érdekeltek) szinte kivétel nélkül kritika nélkül vették át a Vesztyitől eredeztethető álhírt és annak különféle felturbózott verzióit.

A magyar média az eredeti incidensről alig számolt be, ami leginkább talán annak tudható be, hogy akkoriban elég gyakoriak voltak a hasonló amerikai-orosz villongások. Az Index például csak a hadihajó fekete-tengeri megjelenéséről írt, míg az Origó egy összefoglaló cikkben tett említést az incidensről.

Magyarországon is az alternatív híroldalak futtatták jobban a történetet: az oroszbarát kuruc.infó és az Oroszország Hangja 2014. április 24-én “Az amerikaiak Aegis-e rosszul vizsgázott a Fekete-tengeren” címmel részletesen beszámoltak az amerikai blamázsról, de más kisebb oldalak, blogok is átvették az álhírt, ilyen vagy olyan formában, több-kevesebb csúszással.

A Digital Forensic Research Lab elemzése rámutat, hogy ezek az orosz álhírek jellemzően belső használatra készülnek, hogy erősítsék az országhatárokon belül a morált, összekovácsolva a nemzetet, erősítve az orosz identitást. Az, hogy a hasonló hírek nyugatra is átkerülnek, nagyban múlik a manistream médián, azon belül is a szenzációkra éhes bulvárlapokon. A konkrét sztorival kapcsolatban érdekes az a jelenség, hogy jóval azután kezdett másodvirágzásba, hogy hivatalosan is cáfolták. Ez egyrészt az orosz állami propaganda működésének akadozására utalhat, illetve arra, hogy vannak időszakok, amikor híján vannak a kellően jól tálalható sztoriknak.