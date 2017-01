Obama mémes öröksége? Not bad!

Bár a friss amerikai elnök, Donald Trump egy megtestesült mém, azért Barack Obamát se kell félteni. Az éppen búcsúzó elnök 2008-ban nyerte meg az első választását, vagyis éppen abban az időben lakott a Fehér Házban, amikor a mémek vicces kis furcsaságból a csapból is folyó instant reakcióözönné, sőt globális kommunikációs eszközzé és véleményközvetítő médiummá váltak – hogy mást ne mondjunk, éppen az Obama-korszak félidejében, 2012 őszén indult el az Index Mémeskútja is.

Obama pedig messze nem csak szemlélője volt a jelenségnek, rengeteg alapanyagot adott azzal, hogy előszeretettel viccelődött a beszédeiben (például amikor bejelentette, hogy megépítik a Vasembert), talk show-k rendszeres vendége volt, sőt még egy reddites kérdezz-felelekben is részt vett. Már csak azért is szerették a netezők, mert elnök létére szokatlanul otthonosan mozgott az interneten, bár ez ma már, az igazi Twitter-betyár Trump elnökségének kapujából visszatekintve jelentősen átértékelődik.

Obama sokszor azzal is fűtötte a mémkohókat, amikor nyilvánosan poénkodott a róla szóló mémeken, például amikor alelnöke és hűséges Sancho Panzája, Joe Biden kitüntetésekor azt mondta, ez az utolsó lehetőség, hogy az internet a kettejük szerelmével viccelődjön. Vagy amikor az élet apró-cseprő kellemetlenségeit is rákenő “Kösz, Obama” mémmel viccelődött:

Mivel rengeteg megmozdulása ihlette meg a mémgyárosokat, és kapott tőlük hideget-meleget is, gyakorlatilag a kormányzása egésze elmesélhető a rajta vagy éppen vele röhögő képeken keresztül. Témánként csokorba is szedtünk néhányat, a minigalériákat mindig a képre kattintva tudja megnyitni és végigpörgetni.

Az első emlékezetes kép a 2008-as Obama-kampány Hope, vagyis remény feliratú ikonikus posztere, amelyből azóta Darth Vadertől a pedomacin át a pápáig minden valamire való figura kapott saját változatot, sőt Az alelnök című népszerű sitcom is megidézi.

29 Galéria: Hope

Természetesen az Obamacare becenéven elhíresült egészségügyi reformról is megemlékeznek a mémek, hiszen ez Obama legnagyobb szabású és egyben legvitatottabb sikerű elnöki projektje.

9 Galéria: Obamacare mémek

Obama első ciklusának emblematikus képén az Egyesült Államok legszűkebb vezetői köre figyeli lélegzetvisszafojtva Oszama bin Laden levadászását a Szituációs Szobában. Ha van kép, ami Photoshop után kiált, akkor ez az, jöttek is a variációk vég nélkül.

15 Galéria: Situation Room

A második választási kampányban Obama republikánus kihívója Mitt Romney volt, akinek több vidám pillanatot is köszönhetünk. A legnagyobb karriert az futotta be, amikor egy tévévitában kifogásolta, hogy Obama hagyja elsorvadni a hadsereget, hiszen lám, milyen kevés hadihajójuk van. Obama azzal oltotta szét a válaszában, hogy bizony lóból és bajonettből is egyre kevesebb van, mert az utóbbi évtizedekben picit elment már ezek mellett a technológiai fejlődés.

24 Galéria: Horses and bayonets

Obama az utóbbi években többször szólalt fel a fegyverviselés szigorúbb szabályozása mellett. Amikor 2013-ban, egy iskolai lövöldözés után tette, azzal vádolták, hogy azt se tudja, mi az a fegyver, milyen alapon okoskodik. Erre elejtette, hogy a skeetlövészetet rendszeresen gyakorolja. A Fehér Ház ki is adott erről egy képet, és azt kérték az emberektől, hogy ne módosítsanak rajta. Lol:

40 Galéria: Obama mindent szitává lő

Az Obama-éra legnagyobb botránya az Edward Snowden által kirobbantott titkosszolgálati megfigyelési botrány volt, amelynek igazán erős következménye azóta se lett, bár egy fontos törvénymódosítást azért vont maga után. Na meg egy kémeskútnyi képet, amelyeken Obama mindenki levelei után érdeklődik, minden emailbe beleolvas és minden beszélgetést lehallgat:

13 Galéria: Obama kedveli az ön emailjeit Fotó: Peter Souza / tumblr.com

A legnagyobb formátumú kortársaival tartott találkozói is rendre megihlették a népet. Például amikor a G7 csúcson Angela Merkel heves gesztikulációját figyelte egy padon ücsörögve:

10 Galéria: Merkel és Obama a hegytetőn

Vagy amikor a tavalyi G20 csúcson nézett farkasszemet Vlagyimir Putyinnal:

13 Galéria: Obama + Putyin mémeskút

Egy kis hazai is befér a válogatásba, köszönhetően Áder Jánosnak, aki még friss köztársasági elnökként, néhány hónappal a beiktatása után pózolt az Obama házaspárral 2012-ben. Barack és Michelle Obama négy év rutinját tették bele a sajtómosolyukba a szokott fatörzsmimikáját hozó Batman-bajuszos magyar kolléga oldalán.

9 Galéria: Áder János Batman bajuszban Fotó: tumblr.com

A Trump-győzelem legalább annyira sokkolta az Egyesült Államok egyik felét, mint amennyire örömmámorban úszott miatta a másik. Annyi biztos, hogy azért már megérte megválasztani Trumpot, hogy a Fehér Házhoz és Obamához gyerekesen ragaszkodó, Trump fogadására mindenféle huncut csínyekkel készülő mém-Bidenen röhöghessünk:

23 Galéria: Joe Biden mémek

De ha soha többet nem hallunk Obamáról és minden más cselekedete feledésbe merül, egy dologgal akkor is biztosan beírta magát a történelembe: a “not bad” arccal, amely elnyerte méltó helyét a mémarcképcsarnokban a troll face, lol face és társaik között. A képregény-Obamafej alapja egy 2011-es londoni sajtófotó. Arra már senki nem emlékszik, mit is néztek eredetileg Obamáék ilyen arccal, de hát kit érdekel.

8 Galéria: Not Bad

Végül vannak azok a mémek, amelyek egyszerűen arról szólnak, hogy Obama kúl. Ilyen az a Varázsló Obama-sorozat, amely egyetlen jól elkapott pillanatot megörökítő képből pattant ki:

10 Galéria: Obama Mágus

De az abrosszal trükköző Ferenc pápához hasonlóan Obama is vonult már be gördeszkán atomenergia-csúcstalálkozóra, vagy rúgta már be az ajtót sajtótájékoztató után, legalábbis a mémek alternatív univerzumában:

4 Galéria: Obama cool

A legviccesebb mozzanathoz viszont még csak Photoshop se kellett, amikor Obama tavaly áprilisban, pályafutása utolsó éves újságíróvacsorája végén elköszönt a médiától – ezzel búcsúzunk most tőle mi is: