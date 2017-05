A Magyar Tudományos Akadémia kiáll a CEU mellett

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) arra kéri a kormányt, hogy tegye lehetővé a CEU további zavartalan működését Budapesten. Erről az Akadémia háromnapos 188. közgyűlése hozott határozatot. Ebben azt javasolják a magyar kormánynak, hogy fogadja el az MTA elnökének korábbi közvetítési ajánlatát a kormány és a CEU között. Lovász László korábbi ezirányú javaslatára nem érkezett semmilyen nyilvános reagálás a kormány részéről. Az Index kérdésére, hogy nem nyilvánosan volt-e esetleg válasz az MTA elnöke annyit mondott, hogy igen, de mivel ez még nincs lezárva, a részletekről egyelőre nem kíván mondani semmit.

Nagyon szerencsétlennek tartanánk a magyar tudományra nézve, ha a CEU-nak el kellene mennie Budapestről

– tette egyértelművé álláspontját a közgyűlési sajtótájékoztatón Lovász László MTA-elnök.

A CEU mellett kiálló mostani MTA-határozat javaslatát Sarkadi Balázs orvos-biológus, a kormánnyal szemben kritikus akadémikusokat tömörítő Stádium 28 tagja nyújtotta be. A javaslatot az akadémikusok 62 százaléka szavazta meg információink szerint.

Az MTA közgyűlése egyebek mellett arról is döntött, hogy a jövőben határozottabban szeretnék segíteni a női kutatók tudományos előmenetelét. A tudományos elit továbbra is erősen férfi dominanciájú terület, annak ellenére is, hogy például a legmagasabb presztízsű magyar tudományos díjat, a Bolyai-díjat idén először női kutató, É. Kiss Katalin kapta (a nyelvészprofesszorral itt olvasható az interjúnk).

„Legutóbb sajnos egyetlen új női akadémikus tagja sem lett az MTA-nak. Ez eléggé felrázta az intézményt” – mondta a sajtótájékoztatón Lovász László. Az MTA közgyűlése ezért most úgy döntött, hogy az eddigieknél határozottabban beleállnak az ügybe, szeretnék feltárni a kutatónők karrierjét gátló tényezőket. Az akadémiai tagválasztásnál konkrét lépésekkel szeretnék segíteni a női jelölteket: „az elnökség nagyobb mozgásteret kap a tagválasztásnál, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egy női tagjelölt alig néhány szavazat miatt ne legyen esetleg az MTA tagja” – mondta erről Lovász László. Ez feltehetően egy enyhébb pozitív diszkrimináció elvi lehetőségét jelenti: az MTA vezetése a női jelöltek érdekében felülbírálhatja az akadémiai osztályok javaslatát. Segíteni szeretnék a szülés miatt könnyen kimaradó kutatónőket is, például abban, hogy ők is jobban részt tudjanak venni tudományos konferenciákon. Ezt jelképezi, hogy a mostani közgyűlésen már egy játszószobát is létrehoznak, így akár gyerekkel együtt is részt vehetnek a tagok.