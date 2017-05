Trump beszélgetett emberekkel, és alakul a véleménye klímaváltozás-ügyben

Donald Trump elnöksége első néhány hónapjának legnagyobb tanulsága, hogy a beszéd előtti gondolkodás a 21. században sem vált haszontalan tevékenységgé. Trump a beiktatása óta egész sor kérdésben képvisel mást, mint amit korábban mondott. Az egyik leglátványosabb ilyen változás az volt, amikor a NATO más tagjainak vezetőivel beszélgetve rájött, hogy aNATO mégse haszontalan dolog, de jelzésértékű volt az első 100 napja után adott interjú is, amelyben arról beszélt, hogy fogalma se volt, mire vállalkozik, amikor elindult a választáson, és ez az egész elnökösdi több munkával jár, mint gondolta.

Most pedig arról ír az AP hírügynökség, hogy a csapata szerint Trump az európai látogatása alatt sokat tanult a klímaváltozásról, és még fejlődnek a kérdésről alkotott nézetei. Van is hova, mert Trump már a választási kampányban azt ígérte, ha hatalomra kerül, az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből. Tudják, arról a Trumpról van szó, aki

Mégis úgy tűnik, hogy van remény, mert Trump a héten először látogatott külföldre, és az út során európai vezetőkkel is beszélgetett, többek között Ferenc pápával, Angela Merkel német kancellárral és Emmanuel Macron frissen megválasztott francia elnökkel is. Több résztvevő is arról beszélt az egyeztetés után, hogy hevesen győzködték Trumpot a párizsi egyezmény hasznáról.

Ma már sokkal jól informáltabbnak érzi magát a témában

– mondta a látogatás után az elnökről a top gazdasági tanácsadója, Gary Cohn. Meg azt is, hogy az Európába érkező Trump "azért jött ide, hogy tanuljon, azért jött, hogy okosabbá váljon." Döntés még mindig nincs az egyezményről, de a Fehér Házban állítólag már keresik a kompromisszumos megoldásokat, például az egyezményben maradást, de az Egyesült Államok által vállalt kibocsátási célszámok módosítását. Erre enged következtetni Cohn egy megjegyzése is arról, hogy nem világos, mennyire rugalmasak ezek a számok.

A korábban a széntermelés mellett kiálló elnök tanácsadójaként Cohn meglepő módon arról is beszélt, hogy a "a szénnek mint nyersanyagnak már nem is igazán van értelme", a gáz például sokkal tisztább energiaforrás, és Cohn szerint a szél- és napenergiába fektetéssel is nagyot guríthatna az Egyesült Államok.

Az elnök úrnak ezúton kívánunk még több inspiráló eszmecserét és további sikereket az okosabbá válás érdekében folytatott törekvéseiben.