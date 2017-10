Nobel-díjat ért a cirkadián ritmus kutatása

Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság titkára hétfő délelőtt bejelentette, hogy a svédországi Karolinska Intézet kutatói, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash és Michael W. Young nyerték a 2017-es orvosi Nobel-díjat. A kutatókat a cirkadián ritmust szabályozó molekuláris mechanizmus felfedezéséért díjazták.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN