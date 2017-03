Bár első hallásra akár még előnyösen is hangozhat, a dupla vagina valójában egyáltalán nem olyasmi, aminek örülni szokás, ha kiderül.

Az embriók ivarszervei eleinte nemtől függetlenül hasonlóan fejlődnek, ez nagyjából a nyolcadik hét körül változik meg, amikor a tesztoszteron hatására a fiúknál a Wolff-csövek, annak hiányában pedig a lányoknál a Müller-csövek alakulnak ki.

Ha minden rendben megy, a Müller-csövek aztán egyesülnek, és az így képződő közös üreg lesz a méh. Ha viszont a csöveket elválasztó belső fal csak részlegesen vagy egyáltalán nem tűnik el, az különféle rendellenességek kialakulásához vezet. Ilyen például a kettéválasztott méh, amikor egy sövény osztja két részre a méhüreget, ezt jobb esetben műtéttel teljesen fel lehet számolni. Radikálisabb eltérést eredményez, ha teljesen elmarad a Müller-csövek összeolvadása, ilyenkor nem egy elválasztott, hanem két különálló méh jön létre. hívják dupla vagy kettős méhűségnek (uterus didelphys vagy uterus duplex).

Kettős méh létrejöhet úgy is, hogy az ivarszerv többi része a szokott módon kifejlődik, de akár két méhnyak, illetve még ritkábban két hüvely is kialakulhat. Ez utóbbit a legplasztikusabban talán úgy lehet leírni, ahogy a szintén dupla vaginájú Cassandra Bankson nevű youtuber mesélte el a saját orvosa magyarázatát: a dupla vagina olyan, mint egy orr. Csak persze a testen belül, de ugyanúgy középen elválasztott két nyílással és elkülönülő üregekkel.

Két méh, három gyerek, négy kerék

Hogy a szexuális életet mindez mennyiben befolyásolja, azt esete válogatja, ha például az egyik hüvely kisebb, mint a másik, akkor ennél például fájdalommal járhat, de az is lehet, hogy fel se tűnik, mert kívülről nem látszik, és gyakran tünetmentes. Magának a dupla méhnek viszont nagyon is lehetnek tünetei, méghozzá igen kellemetlenek. Ilyen az átlagosnál erősebb és hosszabb vagy gyakoribb menstruáció. Jóval nagyobb a vetélés és koraszülés veszélye is, mint rendes méhfejlődés esetén.

Ennek ellenére egyáltalán nem kizárt a sikeres szülés. Sőt olyan is előfordulhat, hogy a két méhben külön fejlődik és jön világra egy-egy baba. Egy brit nő például 2006-ban három gyereket szült, akik közül kettő ugyanabban a méhben fejlődő egypetéjű iker volt, a harmadik pedig a másik méhből, külön pete- és hímivarsejtből jött a világra. Ennek ellenére nagyon ritka a dupla méhes terhesség, a BBC akkoriban azt írta, a világon mindössze 70 ilyen esetről tudni. (A 2+1-es felállásból pedig konkrétan ez a 2006-os volt az eddigi egyetlen eset.) Az már gyakoribb, hogy egy dupla méhű nő csak az egyik méhében nevel gyereket.