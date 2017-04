Agloe egy egészen apró amerikai kisváros, New York államban van, nem messze Scrantontól, amit onnan ismerhet mindenki, hogy itt játszódik az Office című zseniális vígjátéksorozat amerikai verziója. Agloe az 1930-as években került fel a térképre, és évtizedekig ott is maradt. Egy időben a Google Mapsen is ott volt, aztán eltűnt, aztán most megint ott van.

Csak éppen a valóságban nem létezett sosem. Vagy csak félig-meddig.

Térképészek között régi trükk, hogy a térképeiket úgy védik meg a másolástól, hogy csapdákat helyeznek el rajta. Ezek általában a valóságban nem létező utcák vagy helységek, amelyek annyira isten háta mögöttiek és jelentéktelenek, hogy senkinek nem tűnik fel, hogy csak papíron léteznek. Viszont ha egy kiadó netán úgy akarná megspórolni a térképkészítéssel járó rengeteg melót, hogy egyszerűen lemásolja a konkurencia térképét, azzal lemásolja a kamu bejegyzést is, és rögtön bizonyítékot szolgáltat saját maga ellen a lopásra.

Agloe is egy ilyen jogi csapdából született szellemváros, a General Drafting Co. nevű kiadó térképeire csempészte fel a cégvezető Otto G. Lindberg, és az asszisztense, Ernest Alpers, a kamuváros neve a neveik kezdőbetűinek megkeveréséből áll. Ez valamikor a 30-as években történt, és két évtizedet kellett várni, hogy valaki belesétáljon a csapdába: egy konkurens cég, a kor egyik legnagyobb térképkiadója, a Rand McNally New York-térképén tűnt fel a város, pont ott, pont olyan néven, ahogy a csalit a General Draftingnél elhelyezték.

A cég ügyvédeinek lelki szemei előtt már a zsíros kártérítés lebegett, amikor megjelentek a Rand McNally főhadiszállásán, a saját térképüket, és azon a kamuvárost mutogatva. Valószínűleg alig bírták visszafojtani a röhögést, amikor meghallották a védekezést, miszerint ott tényleg van egy kisváros, a térképészek a saját szemükkel látták, amikor a kutatómunkát végezték az új térképhez. És talán még ennél is jobban meglepődhettek, amikor kimentek a helyszínre, és egy sima földútnak kellett volna lennie, tényleg ott volt egy épület, rajta a felirat, Agloe General Store, vagyis agloe-i vegyesbolt.

Mint kiderült, a tulaj Roscoe városához közel, a 206-os út mentén akart boltot nyitni, és úgy találta a helyet, hogy egy benzinkúton vett egy térképet, és azon kinézte a városhoz legközelebbi kereszteződést. A térkép pont a General Draftingé volt, és így az szerepelt rajta, hogy ott van Agloe városa. Bár a valóságban nem volt ott semmi, a boltot logikusnak tűnt Agloe-ról elnevezni. És amikor a konkurens cég térképészei arra jártak, számukra szintén logikusnak tűnt, hogy ha látnak egy agloe-i vegyesboltot, a térképre írják rá, hogy ott van Agloe.

A bolt hamarosan tönkrement, nem véletlenül, hát éppen azért oda rajzolták Agloe-t eredetileg, mert úgy általában a kutya sem járt arra. Ennek ellenére a különféle térképeken egészen az 1990-as évekig szerepelt a város, túlélve magát a térképes céget is, ami kitalálta. Egy ideig még a Google Mapsen is fenn volt, aztán törölték, aztán újra visszatették turistalátványosságként. Az amerikai Földrajzi Nevek Információs Rendszere nem hivatalosan létezőként tartja számon.