Látott már kövér, vagy éppen elhízásnak induló embert? Most tényleg nem arra akarok célozni, hogy ugyan nézzen már bele a tükörbe, bár a 6 millió túlsúlyos ember országában valószínűleg ezzel sem lőnék olyan nagyon mellé. A lényeg, hogy egészen közismert tény, hogy a férfiak és nők ellentétes irányba híznak: előbbiek sörhasat eresztenek, utóbbiaknak a fenekükön jelennek meg a zsírpárnák.

De vajon miért van ez?

A különbség oka az, hogy a nők egyszerűen úgy vannak összerakva, hogy több kapacitásuk legyen a zsír elraktározására. Magasabb is az optimális testzsír-százalékuk, mint a férfiaké. Erre meg is van a jó okuk: a terhesség és a szoptatás időszakában szükségük van a bónusz energiaforrásra. Technikailag ez úgy néz ki, hogy az ösztrogén, vagyis a női nemi hormon utasítja a szervezetet arra, hogy a zsírt csípőtájékon és a combokon raktározza el, illetve az egyébként is nagyrészt zsírszövetből álló mellekben. A férfiaknál ez a tényező hiányzik, így rögtön a második számú opcióval kezdenek, ha hízásról van szó: ez pedig a hastájék.

Fotó: MTI

Ha egy nőnél a comb és fenék már nehezen bírja a zsírpárnák növesztését, szintén a hastájék következik a hízással. Az igazán komoly problémák pedig akkor jönnek, ha már itt is kezd betelni a kapacitás: ekkor jön az izomszövet a test többi részén, illetve a belső szervek, a máj és hasnyálmirigy környéke. Ez már együtt jár a magas vérnyomás, a szívbetegségek, és a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának egyre nagyobb kockázatával.

Menopauza után, amikor a nőknél drasztikusan visszaesik az ösztrogéntermelés, elhízási szempontból eltűnik a különbség a nemek között, és a nők ugyanúgy sörhasat növesztenek. Ez igaz azokra a nőkre is, akiknek bármilyen más okból magas a tesztoszteron- és alacsony az ösztrogénszintjük.

Viszont hogy valami jó hírt is mondjunk, ha az ember fogyókúrázik, és több kalóriát éget el, mint amennyit bevisz, általában a hastájékon tartalékolt kilók tűnnek el először.